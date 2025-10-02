Xbox ha annunciato una revisione completa dei suoi abbonamenti Game Pass, introducendo tre nuovi piani pensati per garantire maggiore flessibilità e più contenuti ai giocatori: Essential, Premium e Ultimate.

Ogni piano offrirà una libreria di giochi più ampia (anche per PC), accesso al cloud gaming senza limiti, vantaggi in-game inclusi i contenuti di Riot Games, e un’esperienza rinnovata di Rewards with Xbox.

Il cambiamento più significativo riguarda il piano Game Pass Ultimate, che riceve il più grande aggiornamento di sempre. Gli abbonati avranno a disposizione:

un numero ancora maggiore di titoli disponibili al day one ,

l’inclusione di Fortnite Crew e Ubisoft+ Classics ,

streaming cloud gaming migliorato fino a 1440p ,

tempi di attesa ridotti e prestazioni più fluide.

Contestualmente, Xbox Cloud Gaming abbandona ufficialmente la fase “Beta”, offrendo un servizio più stabile e reattivo, disponibile al massimo livello di qualità esclusivamente per gli utenti Ultimate.

Sul fronte prezzi, il nuovo piano Ultimate sarà disponibile a 26,99 € al mese, riflettendo l’espansione del catalogo e i nuovi vantaggi. Gli abbonati al piano Standard passeranno automaticamente a Premium, mantenendo il prezzo di 12,99 € al mese, con oltre 200 giochi e accesso ai nuovi titoli pubblicati da Xbox entro un anno dall’uscita.

Infine, il piano Core diventa Essential, sempre a 8,99 € al mese, con una selezione curata di oltre 50 giochi, multiplayer online e cloud gaming per chi desidera iniziare subito.

Con questa revisione, Xbox Game Pass si rinnova profondamente, puntando a consolidare la sua leadership nel mondo dei servizi gaming in abbonamento.