SteelSeries presenta Arctis Nova Elite, le prime cuffie wireless al mondo certificate Hi-Res specificamente per il gaming, pensate per chi cerca prestazioni audio senza compromessi.

Con Arctis Nova Elite, SteelSeries ridefinisce il concetto di cuffie da gioco di fascia alta. Fino a oggi, l’audio wireless ad alta risoluzione era un sogno tecnico: collegare e mixare fino a quattro sorgenti contemporaneamente – PC, console, Bluetooth e Line-In – senza perdita di qualità era impensabile. Oggi, grazie a questa nuova generazione di cuffie, diventa realtà.

“SteelSeries esiste per consentire a ogni giocatore di esprimere appieno il proprio potenziale”, spiega Ehtisham Rabbani, CEO del marchio. “Arctis Nova Elite non è solo un prodotto: è una dichiarazione di ambizione e innovazione. Con questa linea ridefiniamo l’audio premium nel gaming, trasformando ogni esperienza in qualcosa di straordinario”.

Le Arctis Nova Elite offrono un suono rivoluzionario grazie alla trasmissione 24 bit/96 kHz su 2,4 GHz e Bluetooth, supportata dal nuovo GameHub e dal codec LC3+ di ultima generazione. I driver personalizzati da 40 mm in fibra di carbonio garantiscono una precisione sonora eccezionale, con frequenze da 10Hz a 40kHz e una resa incredibilmente realistica. Un anello in ottone progettato su misura assicura stabilità e una conduzione simile a quella di un pistone automobilistico, esaltando ogni dettaglio audio.

Il GameHub di Arctis Nova Elite porta il multitasking audio a un nuovo livello: grazie a OmniPlay, i giocatori possono mixare contemporaneamente PC, PlayStation, Xbox, Bluetooth e Aux. Le transizioni tra dispositivi sono fluide, senza perdita di nitidezza, e tre ingressi USB-C garantiscono la massima compatibilità. Chat su Discord, video su TikTok o gameplay intenso: tutto funziona in simultanea senza compromessi.

Le cuffie includono anche l’app Arctis con oltre 200 preimpostazioni audio modificabili al volo, la migliore cancellazione attiva del rumore (ANC) nel gaming*, microfoni con commutazione automatica a 32 kHz/16 bit e tecnologia AI Noise Rejection che elimina fino al 97% del rumore di fondo. Il sistema a doppia batteria garantisce un’autonomia illimitata.

Materiali e design

L’estetica, firmata dal celebre designer Jacob Wagner, unisce minimalismo scandinavo e funzionalità, con comfort premium. La struttura in metallo, la rotella di controllo e i morbidi padiglioni in memory foam rendono l’esperienza di gioco immersiva e raffinata.

Le Arctis Nova Elite sono disponibili da oggi su MediaWorld, sul sito SteelSeries.com e presso rivenditori selezionati in tutto il mondo, al prezzo di 649,99 euro.