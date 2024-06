In un annuncio che è passato un po’ in sordina, CORSAIR ha rivelato quello che di fatto si configura come l’erede, in salsa “airflow”, del leggendario Obsidian 1000D nome in codice “Godzilla”.

Il nuovo chassis, che si chiama 9000D RGB Airflow, si basa appunto sul case super-tower 1000D, il modello di punta dell’azienda del veliero, e dispone di un sistema a binari mobili chiamato “InfiniRail” per l’installazione di ventole dalle più svariate dimensioni sia nella parte anteriore che nel tetto dello chassis.

Il case, che sul 1000D presenta enormi lastre di vetro nella parte frontale e superiore, viene ridisegnato con uno stile mesh-like, massimizzando il flusso d’aria a disposizione dell’hardware installato.

Anche gli interni del nuovo 9000D RGB Airflow vengono rivisitati, con la motherboard tray che adesso supporta schede madri con connettori situati sul retro del PCB (come nel caso degli ecosistemi ASUS BTF ed MSI Project Zero), e la piastra superiore che nel caso del 1000D è solida viene invece predisposta per l’installazione di radiatori con larghezza di 120 mm e lunghezza fino a 360 millimetri, portando a ben 21 il numero massimo di ventole installabili nel case, contro le 13 del 1000D.

Anche dal punto di vista della gestione di illuminazione RGB e ventole, c’è un importante cambiamento: al posto dell’ormai vetusto CORSAIR Commander Pro che troviamo sul 1000D, è presente adesso un iCUE Link Hub che si occupa di gestire LED e ventole del case.

Rimane, comunque, la gabbia da 5 HDD ed il sistema ad ante nella parte posteriore del case che permette di ottimizzare il cable management nel retro.

Il prezzo non è stato dichiarato, ma stando a quanto offerto è lecito aspettarsi un MSRP simile a quello dell’Obsidian 1000D.