MSI togli i veli al Creator 400, il primo chassis desktop dedicato alla creazione di contenuti, al multitasking e persino al gaming. Ispirato dall’Uomo vitruviano di Leonardo da Vinci, l’esterno del Creator 400 prende spunti di design dal rapporto aureo. Il suo esterno perfettamente proporzionato offre un’esperienza di vita estetica di primaria importanza ai content creators.

Il case adotta un feroce ma modesto colore grigio che si adatta ai designer; è dotato di pannello laterale in vetro temperato con uno spessore di 5,38 mm mentre il lato anteriore, superiore e destro degli interni viene fornito con pannelli fonoassorbente ad alta densità, che rende la serie Creator 400 una workstation silenziosa per i creatori di contenuti. Il Creator 400 supporta inoltre schede madri E-ATX e kit di raffreddamento a liquido da 360 mm.

Al CES di Las Vegas, MSI presenta inoltre i suoi primi prodotti per il raffreddamento per CPU. Il MAG Core Liquid 240R e MAG Core Liquid 360R nonché il MAG Core Liquid Serie 240RH e MAG Core Liquid 360RH, forniti con controller ARGB intelligente-MPG MAX iHUB sono le prime soluzioni AIO per il produttore taiwanese.

La serie MAG Core Liquid utilizza l’esclusivo design MSI a 270 gradi, garantendo agli utenti una più facile installazione dei cavi. Il motore utilizza un cuscinetto ceramico affidabile con un’aspettativa di vita fino a 100.000 ore. A differenza di altri prodotti di raffreddamento a liquido AIO, il motore viene spostato nella fila raffreddata ad acqua per ridurre i danni e il rumore causati dalle vibrazioni extra sulla scheda madre e sulla CPU. Il lato superiore è dotato di una ventola PWM da 12 cm che può regolare efficacemente la velocità della ventola in base alla temperatura della CPU e ridurne il rumore. Il radiatore di raffreddamento a liquido ha anche un nuovo design con numero di canali aumentati a 8.