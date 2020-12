Lanciato ufficialmente il 9 agosto 2020, MSI Store compie sei mesi di vita e tira le prime somme in vista della conclusione dell’anno solare. Dopo mesi di ricerca e di sviluppo del team italiano, lo Store ha visto tante novità e aggiustamenti con l’obiettivo di fornire il miglior strumento di acquisto possibile per tutti i fan del brand taiwanese. Tante le sfide ancora da superare, sia come crescita del team italiano, sia a livello tecnologico, ma tante anche le sorprese all’orizzonte per un 2021 di conferme.

Una grande avventura intrapresa in uno dei periodi più complessi per il panorama italiano (e non solo): la pandemia di COVID-19 non ha di certo aiutato gli aspetti più logistici del progetto ma il team MSI non si è lasciato intimorire. La nuova concezione di brand store è il risultato dello stretto legame tra mondo online e mondo offline che vi è alla base: un legame diretto creato in modo da coinvolgere il canale di rivenditori italiani presenti sul territorio e di aiutarlo in questo periodo difficile, migliorando inoltre la qualità del servizio di assistenza offerto agli utenti finali.

MSI Store che rappresenta, come detto, un forte aiuto da parte di MSI a tutto il panorama di canale italiano: non solo i rivenditori, protagonisti di questo nuovo strumento commerciale, ma anche la distribuzione e tutto il settore online. Uno strumento di vendita, quello dell’MSI Store, sfruttato al massimo dai tanti strumenti di marketing utilizzati dal Day 1 e ottimizzati seguendo la storicità e i passi avanti.

Il catalogo dei prodotti venduti su MSI Store si è arricchito costantemente durante questi primi sei mesi di vita e ha visto tante esclusività, come la fase di pre-order effettuata su tantissimi desktop gaming con le nuove schede grafiche GeForce RTX serie 3000 o come i bellissimi MEG Aegis Ti5 dal design aggressivo e dalle fantastiche promozioni ottenibili con l’acquisto.

Il servizio è poi uno degli altri pilastri di questo ecommerce. Un servizio di qualità premium con possibilità di essere richiamati per qualsiasi problema in sole 2 ore dal nostro personale qualificato. Non manca poi il servizio pickup in tutta Italia per ritirare il proprio ordine direttamente in negozio, oltre alla spedizione gratuita in 24/48 ore dopo una certa soglia di acquisto. I centri di assistenza SOS Point completano il quadro, regalando un punto di aiuto diretto al cliente MSI, non solo del Brand Store ma del brand stesso: chiunque acquisti un prodotto MSI, da qualunque parte, potrà trovare un punto di assistenza unico, con tanta passione e capacità per risolvere i problemi riscontrati.

“MSI Store rappresenta il primo passo, a livello europeo, verso una nuova concezione di brand store e MSI Italia è contenta e orgogliosa di rappresentare, ad oggi, il primo step in questa direzione.” Roberto Saponieri, Country Manager di MSI Italia.