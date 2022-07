CORSAIR ha annunciato la collaborazione con NVIDIA per integrare funzioni chiave di NVIDIA Broadcast all’interno dei software CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link ed Elgato Camera Hub. Come tutti i possessori di schede grafiche NVIDIA GeForce RTX già sanno, gli effetti gestiti dall’Intelligenza Artificiale di NVIDIA Broadcast migliorano in tempo reale la qualità di microfono e videocamera, offrendo quindi un’esperienza di gioco, di streaming e di videoconferenza di livello superiore. Da oggi, sarà inoltre possibile controllarli tramite le interfacce dei software CORSAIR ed Elgato. Le versioni compatibili di CORSAIR iCUE, Elgato Wave Link ed Elgato Camera Hub sono già disponibili e pronte per consentire immediatamente a gamer e content creator di sfruttare al massimo le proprie schede grafiche NVIDIA RTX.

La funzione di cancellazione del rumore e dell’eco basata su IA di NVIDIA Broadcast aumenta il livello di nitidezza e chiarezza dell’audio, producendo effetti sonori di alta qualità su quasi tutta l’intera gamma di cuffie CORSAIR, microfoni Elgato ed Elgato Wave XLR. Elaborati tramite i processori Tensor Core delle schede grafiche GeForce RTX, gli effetti di NVIDIA Broadcast usano il machine learning per identificare le voci degli utenti per separarle dagli altri suoni ambientali, offrendo quindi un sistema di cancellazione del rumore avanzato in grado di migliorare notevolmente la nitidezza dell’audio durante le chiamate e videochiamate. Il rumore di fondo, così come ad esempio quello delle ventole, del brusio o del traffico, scompare, rendendo cristallina la voce di chi parla. Inoltre, gli effetti di NVIDIA Broadcast cancellano l’eco ambientale, offrendo un’acustica mitigata di qualità professionale in svariati spazi, senza dover insonorizzare pareti e soffitto.

Per quanto riguarda i video, gli effetti di NVIDIA Broadcast in Elgato Camera Hub offrono ulteriori opzioni per lo sfondo, come ad esempio la sfocatura, la sostituzione o l’eliminazione. A differenza di altre soluzioni software che producono effetti disomogenei e incoerenti sullo sfondo, i filtri migliorati dall’IA delle schede grafiche NVIDIA GeForce RTX consentono di individuare i bordi in modo più preciso per creare effetti ad alta qualità e più realistici, proprio come farebbe una fotocamera DSLR, utilizzando invece solo una webcam.

“Siamo entusiasti di collaborare con NVIDIA per offrire un’esperienza audio e video di alta qualità ai nostri clienti”, ha detto Thi La, presidentessa e COO di CORSAIR. “Grazie all’integrazione di NVIDIA Broadcast, aggiungeremo potenti funzioni ai software iCUE ed Elgato per creare postazioni gaming, streaming e per il telelavoro più professionali.”

“L’integrazione degli effetti di NVIDIA Broadcast nei software di CORSAIR ed Elgato ci consentirà di garantire agli utenti un’esperienza audio e video migliore basata su IA”, ha affermato Jason Paul, vicepresidente di GeForce Platform Marketing di NVIDIA. “Questi strumenti di IA consentono ai content creator che utilizzano schede grafiche NVIDIA RTX di creare live streaming e video ancora più emozionanti.”

Oltre all’integrazione di NVIDIA Broadcast, oggi Elgato ha annunciato che la pluripremiata scheda di acquisizione Elgato HD60 X sarà il primo dispositivo certificato per essere utilizzato insieme ai display G-SYNC. Con HD60 X ed un display G-SYNC compatibile, i content creator potranno quindi giocare ai loro titoli preferiti sfruttando appieno una risoluzione video ad alta fedeltà fino a 4K60 HDR, senza artefatti, sfarfallio o tremolio dello schermo. Il tutto, acquisendo contemporaneamente un gameplay ad alta definizione.

Comunicato stampa