Orcs Must Die! 3, l’ultimo titolo della serie di Robot Entertainment, si unisce alla libreria di GeForce NOW al momento del lancio avvenuto venerdì 23 luglio scorso.

In totale sono 11 i giochi che si sono uniti al servizio, con quattro lanci istantanei:

Con GeForce NOW si ha accesso immediato a più di 1.000 giochi per PC in streaming dal cloud. Che si tratti di un PC a bassa potenza, Mac, Chromebooks, SHIELD TV o dispositivi mobili Android e iOS, i dispositivi supportati da GeForce NOW vi garantiscono un’esperienza incredibile grazie ai livelli di prestazioni GeForce.

Di seguito la lista completa dei giochi in usciti di recente:

