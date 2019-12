A distanza di poco più di un anno dalla sua uscita su console, Red Dead Redemption 2 è disponibile da pochi giorni su Steam e, a quanto sembra, il titolo di Rockstar Games fatica ad ingranare nelle vendite nella sua controparte PC.

Rilevando le vendite attraverso Steam, il gioco si è posizionato 16° in classifica con 36.528 utenti attivi sulla piattaforma, mentre l’altro grande blockbuster di Rockstar Games, Grand Theft Auto V, è rimasto ancorato al quarto posto con 115.357 utenti attivi. SteamCharts dichiara che il prodotto ha venduto sino ad ora tra 200.000 e 500.000 copie.

Un risultato non proprio in linea con il successo riscontrato su PS4 e XOne; tuttavia il titolo ha avuto un riscontro superlativo nel mercato per diversi mesi grazie all’esclusiva ottenuta su console per oltre un anno. Inoltre, c’è da considerare che il titolo in versione PC è presente sia su Rockstar Games Launcher oltre su Epic Games Store.

Insomma, ci si aspetta comunque di meglio da un capolavoro del genere capace di fondere come mai prima d’ora intensità narrativa e gameplay, ed invece sembra che il titolo di genere western stia faticando e non poco, a dimostrazione della componente multiplayer, Red Dead Online, la quale è attualmente piuttosto debole rispetto a GTA Online.