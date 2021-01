Milano, 19 gennaio 2021 – Samsung Electronics, leader mondiale nell’avanzata tecnologia delle memorie, ha annunciato oggi l’SSD 870 EVO, la più recente soluzione SATA all’interno della serie di SSD più apprezzati dai consumatori[1]. Il nuovo drive combina le migliori prestazioni e affidabilità, rendendolo una soluzione di archiviazione a tutto tondo, per consumatori professionisti dell’IT e non.

“Rappresentando il culmine della nostra linea SATA SSD, il nuovo 870 EVO offre un mix convincente di prestazioni, affidabilità e compatibilità, perfetto per gli utenti PC (portatili e desktop) ma anche per gli utenti NAS (Network Attached Storage)”, ha spiegato KyuYoung Lee, vice president of Memory Brand Product Biz di Samsung Electronics.

Samsung 870 EVO presenta l’ultima tecnologia di controller e flash V-NAND, che gli permettono di raggiungere la velocità massima di lettura e scrittura sequenziale SATA rispettivamente di 560 e 530 MB/s. Utilizzando un ampio buffer SLC variabile, la tecnologia Intelligent TurboWrite del prodotto aiuta a mantenere i livelli di picco delle prestazioni. L’870 EVO offre anche un miglioramento del 38% nella velocità di random read rispetto al precedente modello 860,[2] migliorando la user experience in situazioni di multi-tasking come la navigazione sul web o semplicemente l’avvio del PC.

Sfruttando l’esperienza e le competenze acquisite nelle tecnologie di archiviazione, Samsung progetta internamente tutti i componenti dell’SSD, per assicurarsi che ogni elemento funzioni al meglio. Come risultato, l’870 EVO offre un miglioramento di circa il 30% rispetto alle prestazioni sostenute dell’860 EVO[3], oltre a una garanzia di cinque anni o di 2400 TBW[4] per il modello da 4TB[5], che lo configura come leader della categoria.

Oltre a prestazioni eccezionali e affidabili, l’870 EVO offre un’ampia compatibilità con diversi dispositivi e le più aggiornate funzionalità PC. L’unità può essere utilizzata con tutti i dispositivi dotati di un’interfaccia di connessione SATA di 2,5 pollici. Inoltre, grazie alla modalità power saving, l’870 EVO è compatibile con i dispositivi che supportano la funzionalità di Windows Modern Standby, garantendo un maggior risparmio energetico agli utenti[6].

Il nuovo 870 EVO è inoltre progettato tenendo conto dell’impatto ambientale. Minimizzando l’impronta ecologica per l’intero processo di produzione, il dispositivo espande le possibilità dei consumatori per quanto riguarda la scelta di prodotti ecologici.

Samsung 870 EVO è disponibile al prezzo raccomandato di 46,99 € per il modello da 250GB. Per maggiori informazioni, visitare samsung.com/ssd oppure samsungssd.com.

Specifiche: