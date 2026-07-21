Questo fine settimana, in occasione del Fanatics Fest di New York, i fan di Call of Duty hanno potuto testare in anteprima la nuova esperienza multigiocatore Kill Block di Call of Duty: Modern Warfare 4 e ammirare per la prima volta il veicolo Aston Martin Dreadnought. Spenti i riflettori sull’evento di New York, oggi siamo pronti a svelarvi nuovi e succosi dettagli su Modern Warfare 4:

Call of Duty: Next confermato per il 21 agosto: l’imperdibile evento globale presenterà sessioni di gameplay dal vivo, una panoramica completa sul comparto Multiplayer e tantissime novità in anteprima assoluta prima del debutto della beta.

La Beta di Modern Warfare 4 parte il 21 agosto:

Accesso Anticipato : dal 21 al 25 agosto, riservato a chi ha prenotato il gioco su Xbox Series X/S, PS5 o PC.

: dal 21 al 25 agosto, riservato a chi ha prenotato il gioco su Xbox Series X/S, PS5 o PC. Open Beta : dal 28 agosto al 1° settembre, accessibile gratuitamente a tutti e su qualsiasi piattaforma (inclusa la nuova Nintendo Switch 2), senza obbligo di preordine.

: dal 28 agosto al 1° settembre, accessibile gratuitamente a tutti e su qualsiasi piattaforma (inclusa la nuova Nintendo Switch 2), senza obbligo di preordine. Preordini su Nintendo Switch 2 al via dal 26 agosto.

al via dal 26 agosto. Sfida “Mimetica d’Arma Serializzata”: prenotando Modern Warfare 4 prima del debutto della Stagione 5 di Black Ops 7 (previsto per il 23 luglio), sbloccherete immediatamente la mimetica universale Moonlit Pearl. In più, avrete accesso a una speciale sfida per ottenere la mimetica universale Gilded Ruin: i primi 100.000 giocatori a portarla a termine riceveranno una versione di questa mimetica dotata di un numero di serie unico ed esclusivo. Entrambe le mimetiche saranno poi utilizzabili in Modern Warfare 4 fin dal giorno del lancio.

È stato pubblicato anche il nuovo trailer di Kill Block, che raccoglie i momenti più spettacolari e l’azione più intensa registrati durante il Fanatics Fest.