Pulsar, azienda sudcoreana specializzata in periferiche per il gaming competitivo, e Noctua, leader austriaco nelle soluzioni di raffreddamento silenzioso di fascia premium, annunciano il mouse da gaming Feinmann F01 Noctua Edition. Basato sul pluripremiato e ultraleggero Feinmann F01 e dotato della ventola Noctua NF-A4x10 da 40 mm per la ventilazione attiva del palmo della mano, il modello Noctua Edition offre la precisione richiesta dagli esports professionistici contribuendo al tempo stesso a mantenere la mano fresca durante l’utilizzo.

«Pulsar è ampiamente riconosciuta come uno dei leader tecnologici nel segmento dei mouse da gaming di fascia enthusiast, quindi quando ci ha proposto di integrare una ventola Noctua nel proprio modello di punta abbiamo subito intuito il potenziale di rendere un prodotto già eccellente ancora più distintivo», afferma Roland Mossig, CEO di Noctua. «L’interesse riscontrato quando abbiamo presentato il primo prototipo al Computex 2025 è stato straordinario. Abbiamo quindi avviato immediatamente lo sviluppo, effettuando approfonditi test di validazione per garantire che la ventola fosse in grado di resistere alle elevate forze G generate durante le sessioni di gioco più frenetiche, collaborando al contempo a stretto contatto con Pulsar per massimizzare il flusso d’aria.»

Basato sul pluripremiato modello di punta di Pulsar e dotato della ventola NF-A4x10 per la ventilazione attiva del palmo, il Feinmann F01 Noctua Edition è un mouse da gaming professionale progettato per mantenere la presa fresca anche durante le sessioni più intense. L’esoscheletro altamente traforato in composito di carbonio non solo rende il mouse estremamente robusto e leggero (appena 73 grammi di peso complessivo), ma consente anche alla ventola NF-A4x10 integrata da 40 mm di convogliare un flusso d’aria costante direttamente sul palmo della mano. Riducendo la sudorazione, questa soluzione contribuisce a mantenere una presa salda e sicura, evitando qualsiasi perdita di controllo anche nelle situazioni di gioco più impegnative. Tramite una combinazione di pulsante e rotella, attraverso un pulsante presente sul dongle oppure mediante il driver web-based, è possibile regolare la ventola su quattro livelli di velocità oppure disattivarla completamente. In questo modo l’utente può scegliere il massimo flusso d’aria per contrastare la sudorazione delle mani, una ventilazione più delicata e silenziosa oppure spegnere completamente la ventola quando non è necessaria.

Grazie al sensore premium XS-2 sviluppato da Pulsar, il Feinmann F01 Noctua Edition offre precisione e reattività ai massimi livelli, con polling rate fino a 8.000 Hz, risoluzione di 42.000 DPI e tracking fino a 800 IPS. Gli switch ottici, accreditati di una durata fino a 100 milioni di clic, garantiscono un’attuazione estremamente rapida e affidabile per molti anni di utilizzo. Per offrire la massima flessibilità in qualsiasi scenario, il mouse può essere utilizzato sia in modalità wireless tramite il dongle 8K in dotazione sia in modalità cablata attraverso la porta USB-C frontale, impiegata anche per la ricarica della batteria.

In sintesi, Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition è un mouse da gaming professionale ultraleggero che combina precisione estrema, ergonomia di alto livello e un’efficace ventilazione del palmo grazie alla ventola Noctua NF-A4x10 integrata.

Prezzo consigliato al pubblico

Il prezzo consigliato dal produttore è di 199,90 euro (179,95 dollari USA).

Disponibilità

Pulsar Feinmann F01 Noctua Edition è disponibile da oggi attraverso lo store online di Pulsar e presso i rivenditori autorizzati Pulsar.