Come da annuncio effettuato qualche settimana fa da The Creative Assembly,Total War: Shogun 2 verrà reso gratuito a tutti i giocatori su Steam a partire dalle ore 18 BST (19.00 ora italiana) di quest’oggi, 27 aprile. La promozione sarà attiva fino alle 19:00 di venerdì 1° maggio e, una volta riscattato, il titolo rimarrà per sempre nella propria libreria Steam. Nello stesso periodo saranno anche attivi degli sconti sui vari capitoli storici della serie, nonché uno sconto del 75% su tutti i DLC dello stesso Shogun 2.

Per chi non lo conoscesse, Shogun 2 è un ottimo strategico ambientato nell’Era del Giappone feudale e presenta una campagna single player corposa e longeva, oltre ad uno splendido comparto multiplayer.

It’s a difficult time right now, so to help stave off boredom while you’re stuck at home, we’re giving away SHOGUN 2 for you to keep forever! #StayHomeSaveLives

Find out the full details here: https://t.co/4Yeje8ckRF pic.twitter.com/Fq1nQ4lg0l

— Total War (@totalwar) April 24, 2020