È piuttosto chiaro che le emoticon sono la lingua della community di Twitch. Per tale motivo, la piattaforma di live streaming, a partire da oggi, offrirà agli autori, alle autrici e alle rispettive community nuovi modi per esprimersi nella chat, aggiungendo una vasta gamma di nuove funzionalità basate sulle emoticon.

Amore per affiliati e affiliate: nuovi slot emoticon

Cinque slot. In base ai feedback degli affiliati e delle affiliate c’è stato un aumentato del numero dei rispettivi slot emoticon, portandolo a cinque. Sono cinque opportunità di esprimersi, descrivere emozioni e trasmettere la propria personalità.

Raggiungendo traguardi specifici, gli affiliati e le affiliate possono sbloccare un totale di NOVE slot. Le emoticon sono uno dei modi migliori per far crescere e ricompensare la propria community. Se non si ha la possibilità di creare le emoticon personalizzate, potete accedere all’intera libreria di emoticon predefinite. Le emoticon personalizzate sono nella Libreria sulla pagina emoticon.

Ulteriore affetto per affiliati e affiliate: emoticon animate

Gli affiliati e le affiliate inizieranno con un solo slot per le emoticon animate, ma potranno sbloccarne fino a cinque. Gli slot delle emoticon animate sono un ulteriore modo per far emergere la vostra personalità e coinvolgere la community. Viene inoltre offerta la funzionalità Animazione semplice, per aiutare a convertire facilmente e gratuitamente le emoticon statiche nelle rispettive versioni animate.

Emoticon + dati: analitica emoticon

Infine verrà pubblicato lo splendido incontro tra emoticon e dati: analitica emoticon. In base ai feedback della community, oggi i partner, le partner, gli affiliati e le affiliate possono accedere all’analitica emoticon. Maggiori informazioni al riguardo qui.

