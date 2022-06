In World of Tanks ha preso il via la nuova Stagione di Pass di battaglia, con una montagna di nuovi contenuti incluse fantastiche ricompense uniche, alcune delle quali provengono direttamente dall’iconico universo di Warhammer 40,000.

Questa Stagione è formata da tre Capitoli principali, con ognuno che offre in ricompensa uno stile 3D ispirato a una delle tre fazioni dell’universo di Warhammer 40,000: gli Ultramarine, la Death Guard e gli Orki Evil Sunz. Questi oggetti saranno disponibili solo in Pass di battaglia, quindi i carristi non vorranno perdere l’opportunità di rappresentare la loro fazione di 40k preferita. Al completamento di un Capitolo, i giocatori potranno reclutare Volusad Thassius degli Ultramarine, Dolgoth Sepk della Death Guard o Kroglin da Facegrinda degli Orki Evil Sunz, a seconda del Capitolo

I veterani di Pass di battaglia si troveranno a proprio agio con le meccaniche, ma le regole non saranno difficili per i nuovi giocatori. I carristi potranno ottenere Punti Pass di battaglia in Battaglie Casuali (Gran Battaglie escluse) grazie a buone prestazioni con veicoli di livello VI–X. I veicoli chiave di questa Stagione (che possono ottenere più punti per battaglia e hanno un limite di punti aumentato) sono l’E 100, l’Object 430U e l’STB-1. In più, chiunque potrà incrementare i propri Punti Pass di battaglia con le missioni giornaliere, completabili con veicoli di ogni livello. Durante la Stagione, saranno resi disponibili speciali pacchetti a tema con elementi di personalizzazione 2D unici, così come un fantastico stile 3D per il Bat.-Châtillon 25 t e qualcuno che potrà rafforzare il vostro equipaggio: la devota Natalestra Aspais dell’Adepta Sororitas!

La Stagione VIII andrà avanti fino alla fine di agosto, quindi non perdete tempo e sbloccate queste epiche ricompense.

