Microsoft, nelle ultime ore, ha rivelato sotto il nome di Phil Spencer, sulle pagine di Xbox Wire, nuove informazioni sulla prossima generazione di Xbox la cui uscita è prevista per fine 2020. Le informazioni descritte parlano di una potenza di ben 12 TFLOPS ovvero il doppio dell’attuale Xbox One X. Se non vi è ancora ben chiara l’ubicazione in una teorica scala di potenza, Xbox Series X è paragonabile a quasi tre PS4 Pro (4.2 teraflops l’una), mentre il servizio di cloud gaming Google Stadia raggiunge i 10.7 TFLOPS.

Power + speed + compatibility = Xbox Series X

12 teraflops and so much more. Discover what the next generation of gaming means to Xbox: https://t.co/WWFJ6YkHzT#PowerYourDreams pic.twitter.com/RDlWXwVF8f

— Xbox (@Xbox) February 24, 2020