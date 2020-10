Il mercato degli SSD è certamente pieno zeppo di prodotti per tutte le tasche, ma l’introduzione dello standard PCIe 4.0 ha riempito le pagine degli eshop di drive costosi, seppur performanti.

Per l’utente non imparentato con Paperon De’ Paperoni, quindi, poter comprare un SSD che utilizzi il nuovo standard è rimasto difficile, vista la media di 200€/Terabyte tipica di questi drive. ADATA, però, ha pensato proprio a quella fetta di utenti che vogliono un SSD più veloce dei tradizionali PCIe 3.0 ma che non costi un occhio della testa come quelli 4.0.

Ecco l’XPG Gammix S50 Lite.

Caratterizzato proprio dal supporto allo standard 4.0 e da un prezzo simile agli SSD su PCIe 3.0, il Gammix S50 Lite dispone di un controller Silicon Motion, NAND 3D TLC a 96L e DRAM Cache, ed è disponibile in tagli da 1 e 2 TB. Oggi, sotto la nostra lente d’ingrandimento, trovate l’S50 Lite da 1 Terabyte. Ecco la nostra recensione.