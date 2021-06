Jump to section

Che Micron sia una delle aziende più importanti nel mondo delle memorie flash è un fatto più che risaputo, grazie alla vasta gamma di prodotti che i brand con cui commercializza i suoi prodotti (Crucial ancora oggi e fino a qualche anno fa Lexar) offrono sul mercato.

Dopo una serie di prodotti più propensi ad un elevato rapporto qualità/prezzo piuttosto che alle massime prestazioni, nel corso del 2020 l’azienda ha lanciato una serie di kit di memorie ed SSD per la fascia più enthusiast del mercato. Tra questi ultimi, figura la serie di SSD P5, con velocità sequenziali massime dichiarate di 3400 MB/s in lettura e di 3000 MB/s in scrittura, con capienze fino a 2 TB e ben 5 anni di garanzia.

Nonostante si presenti come un prodotto nella categoria top di gamma PCIe 3.0, il prezzo è comunque competitivo, pertanto nella recensione di oggi andremo a validare o smentire le specifiche dichiarate dal produttore. Senza ulteriori indugi, vi auguro buona lettura!