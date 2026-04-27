Kingston Technology Company, Inc. leader mondiale nei prodotti di memoria e nelle soluzioni tecnologiche, ha annunciato oggi il lancio del drive Kingston DC3000ME Gen5 U.2 NVMe SSD, con una nuova versione ad ampia capacità che arriva fino a 30,72TB e arricchisce la famiglia DC3000ME, per renderla ancora più rispondente alle crescenti esigenze dei moderni data center in termini di densità di storage e di prestazioni.

Il DC3000ME sfrutta un’interfaccia PCIe 5.0 NVMe ad alta velocità, riuscendo così a garantire velocità di lettura sequenziale fino a 14 GB/s e prestazioni di lettura casuale fino a 2,8 milioni di IOPS, consentendo un accesso ai dati più rapido per applicazioni a elevata intensità di calcolo.

La perfetta retrocompatibilità con PCIe 4.0 consente alle organizzazioni di implementare il DC3000ME in ambienti server misti, preparandosi al contempo ai futuri aggiornamenti di piattaforma. Progettato per garantire un’affidabilità di livello enterprise, il drive DC3000ME utilizza memoria NAND 3D eTLC e integra la funzione PLP (Power Loss Protection) che mantiene al sicuro i dati anche in caso di mancanza improvvisa dell’alimentazione. Il drive inoltre supporta la crittografia AES a 256 bit e le funzionalità SED (Self-Encrypting Drive) TCG Opal 2.0, per permettere alle organizzazioni di rispettare i rigorosi requisiti di compliance in materia di sicurezza e conformità.

L’arrivo del drive DC3000ME da 30,72 TB rappresenta una svolta per la gamma di prodotti Kingston dedicati ai data center

ha detto Tony Hollingsbee, SSD business manager, Kingston EMEA.

Con la continua crescita degli ambienti AI, HPC e cloud, i clienti cercano di massimizzare la densità di storage senza compromettere prestazioni o affidabilità DC3000ME, con una capacità fino a 30,72 TB, offre esattamente questo.

Tutte le versioni della serie DC3000ME, compreso il modello da 30,72 TB appena lanciato, sono coperte dal leggendario supporto tecnico di Kingston e da una garanzia limitata di 5 anni, garantendo una fiducia a lungo termine per implementazioni enterprise e data center.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale del produttore: DC3000ME

Il prezzo? Superiore ai 15000€…