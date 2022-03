Negli scorsi mesi abbiamo avuto occasione di conoscere meglio alcuni dei prodotti di IRDM, il brand gaming di GOODRAM, a sua volta marchio retail di Wilk Elektronik, ultimo produttore di chip di memoria europeo sopravvissuto anche alla scomparsa di Qimonda avvenuta nel 2011.

Dopo aver testato una delle microSDXC più veloci sul mercato ed alcuni kit di memoria dell’azienda polacca, ci troviamo oggi alle prese con un set di memorie RAM dal look unico e dal design semplice ma efficace.

L’unicità di questo kit, che nelle linee ricalca gli altri modelli della serie IRDM Pro di memorie, non è soltanto la colorazione bianca dei dissipatori in alluminio, ma è delineata anche dalla presenza di un PCB bianco, di un form factor particolarmente compatto e dall’assenza totale di illuminazione RGB.

Quest’insieme di caratteristiche, unito a specifiche di tutto rispetto nel kit da 32 GB DDR4-3600 oggi recensito, rende questo kit particolarmente interessante per coloro che vogliono assemblare un sistema interamente bianco, impresa sempre più difficile da realizzare per via della scarsità di componenti bianche in vendita sul mercato.

Ecco la nostra recensione completa delle IRDM PRO HOLLOW WHITE da 32 GB DDR4-3600.

Buona lettura!