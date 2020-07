Con il recente lancio della 10° generazione di processori Intel consumer, i vari produttori di schede madri hanno introdotto sul mercato le molteplici proposte basate sui chipset serie 400, con le lineup Z490 che occupano il segmento di fascia più elevata accanto al socket LGA1200.

Anche stavolta, ASUS offre diverse serie prodotti (ROG, ROG STRIX, ProArt, TUF, PRIME), ed oggi andiamo a recensire la soluzione top della linea dedicata ai videogamers (ROG STRIX), ovvero la Z490-E GAMING.

Con una sezione di alimentazione potente, un design stealth ma che non lesina sull’RGB, connettività avanzata e il supporto a PCIe 4.0 per i processori di prossima generazione, la ASUS ROG STRIX Z490-E GAMING si configura come un’ottima soluzione di fascia high end che ci permetterà di spremere il massimo delle prestazioni dalle CPU 10th Gen di Intel, anche grazie al sistema di dissipazione (passivo ma all’occorrenza trasformabile in attivo) dei VRM, per la massima stabilità possibile.

Questa generazione di schede madri, poi, porta con sé un’importante novità: il supporto al NIC Intel i225v da 2.5 Gbps, che cerca di rendere mainstream una connettività superiore alla classica GbE diventata lo standard negli ultimi anni, approfittando del fatto che per utilizzare NIC di nuova generazione non è necessario cambiare la tipologia Cat dei cavi Ethernet.

Senza ulteriori indugi, quindi, vi lasciamo alla nostra recensione.