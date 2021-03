Dopo aver messo sotto torchio la versione da 1 TB in una nostra recensione precedente, oggi è il turno del taglio da 2 TB per l’impressionante Sabrent Rocket 4 Plus, SSD NVMe basato sulla più recente soluzione controller di Phison, il PS5018-E18.

Abbiamo già visto di cosa è capace la versione da 1 TB del Sabrent Rocket 4 Plus: più di 5 GB/s in scrittura e 7 GB/s in lettura, il tutto senza generare molto calore (una seria fonte di preoccupazione su alcuni SSD basati su Phison E16 con determinati firmware) e senza la necessità di particolari ottimizzazioni.

Disponibile anche in un taglio da ben 4 TB (che speriamo di poter provare nelle prossime settimane), il Rocket 4 Plus di Sabrent presenta, sulla carta, prestazioni ancora più elevate del “fratello” dalla capacità dimezzata, con velocità di scrittura superiori ai 6.5 GB/s. Insomma, sulla carta abbiamo uno dei migliori SSD in circolazione, ma tutto sta nel verificare le dichiarazioni del produttore.

Ecco quindi la nostra recensione, che cercherà di dissipare ogni dubbio sulla veridicità di tali affermazioni. Buona lettura!