Dynacard, che recentemente ha iniziato un’operazione di “rebrand” in Dynac, non è forse il brand più noto a livello di prodotti retail, ma l’azienda, nata nel 1994, si è impegnata fin da subito nel settore di soluzioni flash e memory card. Di recente, l’azienda ha effettuato il salto nel mercato con prodotti destinati alla fascia enthusiast, con drive a stato solido e memorie RAM pensate per gli utenti più esigenti.

Nella recensione di oggi, abbiamo in analisi l’SSD più veloce e capiente della casa, il Dynac Rebel da 2 TB.

Disponibile in tagli da da 500 GB a 2 TB, il Dynac Rebel dispone di un controller Phison cacheless E27T abbinato a NAND BiCS6 di KIOXIA, con l’SSD che di fatto fa parte della classe da 7000 MB/s grazie alle componenti utilizzate.

Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla recensione completa di questo SSD.