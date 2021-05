CORSAIR ha presentato un nuovo modello della rinomata gamma di cuffie gaming VIRTUOSO: la VIRTUOSO RGB Wireless XT. Disponibile inizialmente solo nel negozio online del produttore, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT sfrutta la combinazione della tecnologia iper-veloce SLIPSTREAM WIRELESS e della tecnologia Bluetooth per garantire connessioni simultanee dual-wireless, ed include inoltre le opzioni di connessione universale via cavo da 3,5 mm e tramite USB ad alta fedeltà. Unendo l’eccellenza della qualità audio al comfort ed alla versatilità, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT ora integra anche l’audio spaziale tridimensionale Dolby Atmos, così da estendere l’ampia gamma di frequenza da 20 Hz a 40.000 Hz e riprodurre un’eccezionale immersività audio ad un livello incredibile. Entrando nello specifico, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT offre una qualità audio senza compromessi, indipendentemente dalla sorgente scelta, ed una incredibile compatibilità multipiattaforma su PC, Mac, PS5/PS4 (via cavo o wireless), Xbox Series X e Series S (solo connessione via cavo), Switch, rete mobile e molto altro. Grazie alla tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS da 24 bit/48 kHz che garantisce un segnale da 18 metri stabile e straordinariamente veloce, la cuffia VIRTUOSO RGB Wireless XT supporta anche il protocollo Bluetooth tramite codec Qualcomm aptX HD che permette di usufruire di connessioni simultanee dual-wireless. Una connessione cablata USB ti offre l’audio Hi-Fi da 24 bit/96 kHz, mentre il connettore universale da 3,5 mm ne assicura la compatibilità con numerosi dispositivi. La cuffia è stata progettata con un controller inline che permette di gestire volume e microfono con la massima praticità. Grazie alla versatilità di tutte queste opzioni di connessione, potrai quindi passare dal PC alla console, dalla modalità via cavo al wireless, dal 3,5 mm al Bluetooth e viceversa. Offre un audio incredibilmente corposo ed autentico, grazie ad una coppia di driver audio ad alta densità al neodimio da 50 mm configurati manualmente con estrema precisione entro +/- 1 db di tolleranza, così da poterti offrire prestazioni straordinarie. E se non bastasse, la gamma di frequenza doppia compresa tra 20 Hz e 40,000 Hz, il doppio rispetto alle cuffie gaming tradizionali, oltre all’integrazione dell’audio spaziale tridimensionale Dolby Atmos, ti permettono di entrare nel vivo dell’azione godendoti ogni suono.

Il microfono omnidirezionale rimovibile di qualità broadcast offre infatti un’ampia gamma di frequenza dinamica fino a 10.000 Hz ed è in grado di percepire ogni sfumatura fin nei minimi dettagli.

Viene equipaggiata di batteria agli ioni di litio ad alta capacità in grado di alimentare la VIRTUOSO RGB Wireless XT per ben 15 ore e supporta una funzione di risveglio intelligente, basata su un accelerometro, che consente di risparmiare energia quando riponi temporaneamente le cuffie.

Se connessa tramite cavo USB o con la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS, la cuffia sfrutterà appieno la potenza del software CORSAIR iCUE, offrendoti il controllo completo delle impostazioni audio e dell’illuminazione. Scegli fra una vasta gamma di profili audio preconfigurati o modifica le impostazioni dell’equalizzatore in base alle tue preferenze. Personalizza l’illuminazione RGB integrata che potrai ammirare grazie ai microfori praticati su ogni padiglione. Le opzioni e le regolazioni di colore ti lasceranno l’imbarazzo della scelta e potrai sincronizzarle con tutti i tuoi dispositivi RGB presenti nell’ecosistema iCUE.

Al momento la CORSAIR VIRTUOSO RGB Wireless XT è disponibile solo nel negozio online di CORSAIR con una garanzia di due anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di CORSAIR.

Comunicato stampa