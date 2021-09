Creative Technology annuncia Sound Blaster Katana V2, la successiva di Sound BlasterX Katana, considerata da molti la soundbar da gaming definitiva. Completamente ridisegnata con una forma elegante, offre il 68% di potenza in più rispetto alla precedente e un audio migliorato, trasforma inoltre l’esperienza con le cuffie grazie alla tecnologia Super X-Fi: la nuova Katana è un’arma pericolosa sia per chi gioca su PC che su console.

Giocare è nuovamente avvincente

Sound Blaster Katana V2 rappresenta l’apice delle migliori tecnologie audio Creative in quanto dà vita a videogiochi e film attraverso la riproduzione a 5.1 canali. La soundbar possiede un comparto audio di fascia alta grazie agli oltre 30 anni di esperienza nel settore e mantiene l’acclamato design tri-amplificato della precedente in cui ciascuno dei 5 driver è alimentato dal controller DSP di Creative. La qualità audio è ulteriormente migliorata grazie ai tweeter a cupola in tessuto presenti per offrire alti più puliti e raffinati e un subwoofer più grande per bassi più profondi e d’impatto.

Per coloro che vogliono staccarsi dal mondo reale o combattere fino a tarda notte senza disturbare gli altri, la soluzione migliore è Super X-Fi, pluripremiata tecnologia che ricrea il palcoscenico di un sistema multi-altoparlante di fascia alta nelle cuffie. Inserito in Sound Blaster Katana V2 grazie al chip Super X-Fi UltraDSP integrato, gli utenti proveranno un audio olografico personalizzato in base a come sentono il suono e godranno di un realismo senza precedenti durante la visione di un film o direttamente sul campo di battaglia.

Scovare i nemici in battaglia non è mai stato così semplice grazie a SXFI BATTLE Mode, modalità audio progettata appositamente per offrire agli amanti degli FPS un vantaggio senza precedenti grazie ai segnali audio migliorati, sia per la direzione che per la distanza. C’è anche la Scout Mode, nota funzione di Sound Blaster che si concentra sul rilevamento del suono, così che gli avversari vengano prima ascoltati e poi visti sullo schermo.

Grazie al decoder Dolby Audio integrato, gli utenti potranno godersi l’esperienza cinematografica su piattaforme streaming come Netflix, Disney+ e Amazon Prime.

Tutto in un unico hub audio

Sound Blaster Katana V2 può essere personalizzata per riprodurre e apparire come si vuole. Connettendosi tramite l’app Creative (sia da desktop che da mobile) è possibile scegliere tra varie impostazioni EQ e regolare l’audio con Acoustic Engine suite. Inoltre, la striscia RGB presenta diverse varietà grazie ai 16.8 milioni di colori presenti, che reagiscono intuitivamente alla riproduzione audio. Queste impostazioni possono essere salvate come profili personalizzati sull’app o sui pulsanti programmabili del telecomando.

È dotato di una moltitudine di opzioni di connettività, tra cui porte ottiche e HDMI ARC, wireless Bluetooth 5.0, una porta USB-C per il supporto audio USB, ingresso AUX da 3.5mm e uscita SXFI per prodotti certificati Super X-Fi. È compatibile sia con computer che con le console, inclusi PC, Mac, PS4, PS5, Xbox Series X e S, Xbox One e Nintendo Switch.

Sound Blaster Katana V2 offre un’esperienza di intrattenimento completa che va oltre ciò che ci si aspetta da una soundbar da gaming.

Sound Blaster Katana V2 è disponibile a €329.99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visita www.creative.com/KatanaV2.

Comunicato stampa