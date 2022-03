AGON by AOC ha collaborato con Riot Games per presentare il primo monitor ispirato a League of Legends e alla sua iconica tecnologia Hextech. L’AGON PRO AG275QXL – AGON League of Legends Edition ha un design unico e caratteristiche speciali create appositamente per l’esperienza MOBA.

Caratteristiche uniche per una perfetta esperienza per i fan di League of Legends

League of Legends è il gioco per PC più giocato al mondo con milioni di giocatori che lavorano insieme in una competizione ad alta posta in gioco. AGON by AOC ha creato il primo monitor specificamente progettato per portare la migliore esperienza del rift ai giocatori di tutto il mondo con caratteristiche uniche come l’illuminazione reattiva agli eventi in-game.

I giocatori del famoso titolo noteranno immediatamente lo stile distinto dell’AG275QXL con il suo eccitante design ispirato a Hextech che unisce il mondo della magia e della tecnologia.

“Siamo entusiasti della nostra partnership con Riot Games e di avere l’opportunità di combinare la nostra esperienza in tecnologia dedicata ai monitor con la magia di League of Legends, portando un prodotto emozionante per i fan di League of Legends“, ha detto Stefan Sommer, Global Head of Marketing & Business Management di AOC International Europe.

L’AG275QXL offre caratteristiche eccezionali come la modalità League of Legends, il LoL QuickSwitch, esclusivi suoni di accensione e spegnimento, Light FX Sync e il design LoL Signature OSD.

Visivamente, il monitor è un pezzo eccezionale che incorpora League of Legends in ogni aspetto: Il telaio e il supporto sono impreziositi da elementi dell’iconico design Hextech presente in tutto l’universo di League of Legends. Il monitor brilla grazie allo speciale Light FX che si sincronizza con l’azione in gioco. La modalità LoL dedicata assicura che la vista di Summoner’s Rift sia vista con estrema chiarezza. I giocatori saranno completamente immersi nel proprio monitor di League of Legends. Un monitor impreziosito dai migliori buff e rune

Per garantire prestazioni costanti e di alto livello sia per i giocatori occasionali che per gli aspiranti professionisti dell’esports, l’AG275QXL presenta specifiche di prim’ordine: Lo schermo IPS da 27″ vanta una risoluzione QHD con una frequenza di aggiornamento rapida di 170 Hz per la massima fluidità visiva anche nei combattimenti di squadra più folli.

Per eliminare stutter e tearing, l’AG275QXL supporta Adaptive Sync con FreeSync Premium e un impeccabile tempo di risposta di 1 ms GtG assicurano ulteriormente un output impeccabile. Con VESA DisplayHDR 400, ShadowControl e la modalità Flicker-Free, i giocatori possono godere di lunghe sessioni di gioco e una rappresentazione cristallina dei loro campioni preferiti che si tuffano in battaglia.

Il rivoluzionario AGON PRO AG275QXL – League of Legends Edition sarà disponibile da marzo 2022 a un prezzo consigliato di 539,00€.

Comunicato stampa