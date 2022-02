AOC annuncia di essere uno dei primi produttori di display a ricevere la certificazione TCO Certified, generation 9. TCO Certified, gen9, per i display, è stata pubblicizzata solo di recente il 1 ° dicembre 2021. Con 34 modelli di monitor focalizzati sul business certificati con TCO Certified, generazione 9, AOC ha il terzo più grande portafoglio di modelli sul mercato accreditato con questa designazione. Dai 22 pollici ai 34 pollici, i modelli di generazione 9 offrono risoluzioni dal Full HD fino al 4K, consentendo agli utenti con molte esigenze diverse di fare scelte sostenibili in termini di display.

TCO certified, generation 9 certifica i prodotti fabbricati in modo socialmente responsabile: ciò include la responsabilità e la trasparenza della catena di approvvigionamento, la gestione anticorruzione, l’utilizzo di minerali provenienti da fonti responsabili e la gestione in maniera attenta di sostanze chimiche trasformate.

Al giorno d’oggi, la sostenibilità è una delle sfide principali che tutti i settori, compresi i prodotti IT, devono affrontare. L’iter per diventare veramente sostenibili è un miglioramento continuo, che affronta molti aspetti, tra cui la produzione socialmente e ambientalmente responsabile, l’integrazione di modelli di business circolari, l’estensione della vita dei prodotti IT e la riduzione dei rifiuti elettronici.

Nel 2021, il produttore ha dimostrato il proprio impegno per un mondo sostenibile in vari modi. A febbraio, gli uffici AOC di Amsterdam sono stati controllati e hanno ricevuto il certificato ISO 50001 dalla direttiva europea sull’efficienza energetica (EED). ISO 50001 mira a mappare i flussi di energia e determinare i potenziali risparmi. Inoltre, l’azienda ha anche superato l’audit esterno ISO 14001, che specifica i requisiti per un sistema di gestione ambientale. Ha definito progetti di prodotti più efficienti sotto il profilo delle risorse, utilizzando meno polistirolo, plastica e inchiostro. Quest’anno, AOC ha continuato a concentrarsi sulla responsabilità sociale adottando una politica sui diritti umani per l’intera azienda con TPV e sostenendo enti di beneficenza dedicati al gioco come l’ente di beneficenza SpecialEffect nel Regno Unito.

L’attuale line-up B2B di AOC è orientata a un ampio spettro di utenti professionali. Dal touchscreen portatile da 15,6″ fino alle dimensioni ultra-wide del display da 34″, risoluzioni da Full HD fino a 4K, il portafoglio copre diversi casi d’uso, dai monitor di base alle macchine per la produttività con opzioni di docking USB-C integrate. Per le aziende sostenibili che mirano a ridurre la loro impronta di carbonio, i monitor da ufficio AOC con certificazione TCO Certified, generation 9 sono ottime opzioni da considerare.

“Vogliamo ringraziare TCO Development per aver lanciato la nuova certificazione TCO. Generation 9 spinge ulteriormente i produttori come noi a portare sul mercato prodotti ancora più sostenibili. Insieme a TCO Development, porteremo la sostenibilità e l’economia circolare al livello successivo”. afferma Kevin Yang, Technical Product and Compliance Manager Europe, CIS & Russia, AOC e MMD.

Fondata nel 1992, TCO Certified è una certificazione di sostenibilità globale di terze parti per i prodotti IT (secondo ISO 14024), indipendente dal settore IT e dagli acquirenti e sviluppata dall’organizzazione TCO Development.

Quando gli utenti acquistano prodotti con la certificazione TCO Certified generation 9, possono essere certi che il prodotto acquistato soddisfi tutti i rigorosi criteri che guidano la responsabilità sociale e ambientale durante tutto il suo ciclo di vita. Nella generazione 9, i criteri per la lotta alla corruzione e l’approvvigionamento di minerali sono migliorati, le alternative più sicure alle sostanze pericolose sono state ampliate e sono stati imposti criteri più ambiziosi per l’economia circolare. Inoltre, sono stati aggiunti nuovi indicatori di performance di sostenibilità (SPI) per aiutare gli acquirenti a fare scelte informate sulla sostenibilità dei prodotti.

L’elenco completo dei mandati e dei requisiti che devono essere soddisfatti, nonché ulteriori definizioni e chiarimenti possono essere approfonditi all’interno della documentazione TCO Certified, generation 9.

In questi tempi difficili e turbolenti che il mondo sta attualmente affrontando, la società taiwanese è estremamente orgogliosa di questo risultato. Portando sul mercato un numero così elevato di prodotti altamente sostenibili, AOC ha un impatto ambientale e sociale positivo come produttore e allo stesso tempo consente agli acquirenti di fare una scelta migliore e più green.

Comunicato stampa