Electronic Arts ha annunciato che Apex Legends Mobile, il nuovo gioco strategico battle royale ambientato nel coinvolgente universo di Apex Legends, è ora disponibile per dispositivi Android e iOS. Caratterizzato da un’esclusiva rivisitazione mobile del leggendario gameplay basato sui personaggi, dalle migliori battaglie di squadra e da combattimenti dal ritmo incalzante,Apex Legends Mobile è costruito da zero per le competizioni mobile e porta con sé l’incredibile azione battle royale di Apex Legends, che i fan di tutto il mondo hanno imparato ad amare. Questo lancio mobile offre ai giocatori un nuovo e unico punto di contatto con l’universo di Apex Legends, dando ai fan vecchi e nuovi la possibilità di espandere la loro esperienza di Apex Legends grazie alle innovazioni in esclusiva per mobile e alla possibilità di giocare ovunque e in qualsiasi momento.

La Stagione 1 prende il via oggi insieme a un nuovissimo trailer di gioco (visibile sotto) che mostra la nuova Leggenda in esclusiva per mobile, Fade, un supersoldato high-tech che sfrutta la potente tecnologia del cambiamento di fase.

Con una potente abilità tattica che gli permette di riportare se stesso all’indietro verso un’altra dimensione nel corso di uno scontro e un’abilità finale che premia sia il gioco offensivo che quello difensivo, Fade sembra essere una pericolosa aggiunta al roster delle Leggende. Inoltre, viene lanciata un’esperienza di Deathmatch a squadre per dispositivi mobili, insieme al Pass Battaglia Stagione 1: Prime Time, ricco di cosmetici per celebrare il lancio, al Negozio stagionale e a una serie di nuovi contenuti in cui i fan di Apex potranno immergersi. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, i giocatori potranno contare su nuovi contenuti, modalità a tempo limitato, Leggende, contenuti specifici per ogni regione e nuove Town Takeovers indipendenti dalle versioni per console e PC.

“Fin dall’inizio di Apex Legends Mobile, abbiamo pensato al giocatore mobile competitivo, quindi sapevamo che non potevamo limitarci a trasportare Apex Legends su iOS e Android”, ha dichiarato Giovanni Ducati, Head of Mobile. “Abbiamo dovuto costruire Apex Legends Mobile dalle fondamenta, per creare un’esperienza mobile che non solo fosse veloce, intensa e innovativa come l’originale Apex Legends, ma che fosse anche un’esperienza nuova e unica, piena di nuovi contenuti in esclusiva per Mobile che si distinguessero da soli.”

In Apex Legends Mobile, i giocatori possono unire le forze con due amici per competere con altri giocatori mobile, combinando le abilità uniche di ogni Leggenda per padroneggiare i ruoli di squadra, coordinare le giocate e dominare gli Apex Games. Con dieci Leggende al lancio, tra cui Fade, i giocatori possono scegliere tra un cast di amate Leggende, ognuna con le proprie abilità e personalità uniche che si adattano a una serie di stili di gioco.

Sviluppato congiuntamente da Lightspeed & Quantum Studios e Respawn Entertainment, Apex Legends Mobile presenta le Leggende, le abilità e i luoghi che i giocatori conoscono e amano, con controlli semplificati e ottimizzazioni mirate a rendere la competizione veloce e divertente sui dispositivi mobile. Con un sistema di Battle Pass della durata di un mese, la progressione delle Leggende, sfide settimanali, sistemi social migliorati e altro ancora, Apex Legends Mobile è ricco di contenuti per far sì che i giocatori continuino a divertirsi.

Al lancio, Apex Legends Mobile presenta le seguenti mappe e modalità:

Battaglia reale con la mappa: Confini del Mondo

Modalità Arena 3v3 con le mappe Centrale Termoelettrica, Artiglieria e Acquedotto

Una nuovissima modalità Deathmatch a squadre con regole Deathmatch e Clash su cinque mappe: Mercato, Artiglieria, Acquedotto, Centrale Termoelettrica e infine Skull Town.

Apex Legends Mobile può essere scaricato dada subito sul Google Play e App Store gratuitamente.

Comunicato stampa.