Twitch annuncia l’arrivo di Guest Star, un nuovo strumento che rende più facile, sicuro e divertente per i creator invitare ospiti all’interno delle proprie dirette. I creator saranno in grado di inserire nelle proprie dirette l’audio e il video degli ospiti, eliminando il bisogno di ricorrere ad applicazioni di terze parti. Chiunque abbia un account su Twitch potrà essere invitato (senza superare il numero massimo di cinque ospiti), sia da desktop che da mobile. Quest’estate, Guest Star sarà presentato in anteprima a un piccolo gruppo di creator selezionati, che già sono soliti proporre dirette in stile talk show su Twitch. Questa prima prova permetterà a Twitch di ottenere feedback sulla nuova funzione prima che venga rilasciata a tutti i creator presenti sul servizio entro l’anno.

I talk show sono una delle categorie in più rapida crescita su Twitch, e rappresentano anche un’opportunità per gli streamer, che più facilmente riescono interagire con le proprie community. Rendendo l’invito degli ospiti in live più facile, Twitch potrà dare la possibilità ai creator di produrre più spesso contenuti in stile talk, ma anche ispirare nuovi streamer a cimentarsi con questo tipo di dirette.

Guest Star sarà d’aiuto per i creator che vorranno proporre su Twitch contenuti in stile talk per tre motivi in particolare:

Semplicità d’uso:

Guest Star lavora con tutte le piattaforme già familiari ai creator, come OBS e Twitch Studio;

È semplice come una video chat, e gli streamer non avranno alcun bisogno di app di terze parti per coinvolgere gli ospiti all’interno della propria diretta;

Guest Star funziona sia per desktop che per mobile, così che gli ospiti – massimo cinque – possano partecipare alla diretta collegandosi da qualsiasi device.

Divertimento:

I creator potranno invitare ospiti per parlare di qualsiasi argomento e creare contenuti molto vari, dai giochi a premi, alle rubriche, passando per talk show sportivi e tanto altro;

Gli spettatori potranno alzare la mano per mostrare il proprio interesse a prendere parte alla diretta del proprio creator preferito;

Le finestre riservate ai creator potranno essere usate anche come overlay e per fare branding, così che gli ospiti possano essere inseriti davvero in ogni modo nelle live.

Sicurezza: