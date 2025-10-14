La tedesca be quiet!, marchio di riferimento nel settore dei componenti premium per PC, ha presentato la nuova serie di alimentatori Dark Power 14. Disponibile nei tagli da 850W, 1000W e 1200W, questa linea nasce per offrire massime prestazioni, efficienza energetica e silenziosità assoluta, grazie a un sistema di raffreddamento completamente riprogettato e certificazioni di livello Titanium.

Potenza e silenzio allo stato puro

Il cuore di ogni be quiet! Dark Power 14 è un modulo di raffreddamento ad alte prestazioni con ampio dissipatore in alluminio e ventola integrata ultra silenziosa, progettata per garantire un funzionamento quasi inudibile anche sotto carichi elevati.

Con certificazioni 80 PLUS Titanium e Cybenetics Titanium, questo alimentatore raggiunge un’efficienza energetica fino al 95,57%, riducendo consumi, calore e rumore.

Il sistema è compatibile con lo standard ATX 3.1 e offre pieno supporto alle GPU PCIe 5.1, compresi i connettori 12V-2×6 di nuova generazione. Ideale quindi per PC da gaming ad alte prestazioni, sistemi overclockati e workstation professionali per rendering e creazione multimediale.

“Dark Power 14 rappresenta un nuovo traguardo nella nostra esperienza ventennale nella progettazione di alimentatori,” spiega Aaron Licht, CEO di be quiet!. “È la perfetta combinazione di potenza, efficienza e silenzio. Con il doppio pulsante per gestire modalità di raffreddamento e rail, è la base ideale per qualsiasi sistema di fascia alta.”

Efficienza estrema e tecnologia avanzata

La struttura interna del Dark Power 14 utilizza una topologia Full Bridge + Synchronous Rectifier + LLC, una combinazione che garantisce stabilità del segnale e efficienza superiore.

I condensatori giapponesi a lunga durata, certificati fino a 105°C, assicurano affidabilità e resistenza nel tempo, rendendo il Dark Power 14 una scelta perfetta anche per uso intensivo o 24/7.

Il nuovo dissipatore in alluminio supporta il raffreddamento semi-passivo: un pulsante posteriore permette di scegliere se mantenere la ventola sempre attiva o farla entrare in funzione solo quando le temperature lo richiedono.

La ventola, integrata direttamente nel dissipatore, è anti-vibrazione, con motore a 6 poli e cuscinetto fluidodinamico per una durata eccezionale e consumi minimi.

Pensato per overclock e connettività di nuova generazione

Essendo un alimentatore ATX 3.1, il Dark Power 14 include fino a due connettori 12V-2×6 e quattro PCIe 6+2 pin, offrendo compatibilità completa con GPU RTX serie 40 e schede video future.

La griglia frontale a maglia piena con presa d’aria a imbuto migliora il flusso d’aria, mantenendo temperature sotto controllo anche durante sessioni di gaming o rendering pesante.

Con un semplice pulsante è possibile passare da multi-rail a single-rail, offrendo all’utente pieno controllo dell’overclock e maggiore stabilità nei momenti di massimo assorbimento.

Modularità e qualità tedesca

Tutti i modelli della serie utilizzano cavi modulari completamente rivestiti, che semplificano l’installazione e migliorano il flusso d’aria all’interno del case.

L’alimentatore integra inoltre protezioni avanzate contro sovratensione, sovracorrente, cortocircuito, surriscaldamento e sbalzi di tensione.

Il tutto è progettato, testato e controllato in Germania, sinonimo di precisione e affidabilità, con una garanzia ufficiale di 10 anni.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo be quiet! Dark Power 14 sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 ottobre ai seguenti prezzi consigliati: