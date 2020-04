Nonostante il rilascio del remake di Resident Evil 3 non abbia ricevuto lo stesso giudizio di massa del secondo capitolo, Capcom sembra essere intenzionata a insistere con i restyling dei suoi survival horror. E lo fa con un sondaggio che ha proposto ai suoi consumatori asiatici, ai quali ha domandato in che misura sarebbero interessati a ulteriori rifacimenti di episodi già disponibile.

Proprio come viene mostrato dall’immagine qui sopra, la richiesta della compagnia giapponese è la seguente:

«se dovesse arrivare un nuovo titolo remake della serie Resident Evil, ti piacerebbe acquistarlo?»

Le opzioni di risposta vanno da «non voglio più giocarne» a «lo comprerò a costo di comprare anche una nuova console», passando per «lo comprerò a patto che sia su una console già in mio possesso.»

A tal proposito, non ci resta che attendere se effettivamente, in futuro, l’operato di Capcom sarà in linea con i risultati finali del suddetto sondaggio.

Fonte: resetera