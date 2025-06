Durante il Computex di Taipei di quest’anno Noctua ha presentato una vasta gamma di prodotti in arrivo e prototipi. Tra i principali highlight figurano un prototipo funzionante del sistema di raffreddamento a termosifone a due fasi, un dissipatore a liquido AIO e le versioni completamente nere del NH-D15 G2 e delle ventole NF-A14x25 G2, insieme a diversi progetti collaborativi entusiasmanti. Tra questi figurano la GPU ASUS RTX 5080 Noctua Edition, il case Antec Flux Pro Noctua Edition, gli alimentatori Seasonic PRIME PX HPD Noctua Edition e il mouse da gaming Pulsar Feinman Noctua Edition.

Il cuore dell’esposizione: NF-A12x25 G2

Tra i tanti prodotti esclusivi e prototipi, la ventola NF-A12x25 G2 di nuova generazione da 120 mm è stata la protagonista. Dotata di un nuovo design della girante “Progressive-Bend” realizzata in polimero cristallino liquido Sterrox, offre una maggiore efficienza tra prestazioni e rumorosità. Il mozzo “Centrifugal Turbulator” migliora la coesione del flusso e ottimizza la distribuzione del fluido sull’intera girante. Secondo i test interni, migliorano le prestazioni fino a 3,5°C su un radiatore da 120×49 mm con carico termico di 200W rispetto alla versione precedente, il tutto in condizioni di rumore equivalente. L’uscita è prevista per giugno 2025, con versione chromax.black attesa per il Q1 2026.

Termosifone a due fasi: novità e sfide

Tra le tecnologie in evidenza, anche il dissipatore a termosifone a due fasi, sviluppato con l’azienda specialista belga Calyos. Sfrutta il calore latente di evaporazione e condensazione per offrire prestazioni e facilità d’uso simili agli AIO, ma senza i loro svantaggi. Il prototipo mostrava un evaporatore con una finestra trasparente, raffreddando una CPU AMD Ryzen 9 9800X3D durante una demo di F1 24. Lo sviluppo ha affrontato sfide come il surriscaldamento localizzato e l’effetto “dry-out” sulla piastra evaporativa. Nonostante i progressi, Noctua non fornirà una data di uscita finché non sarà definita una roadmap ufficiale.

Dissipatore AIO Noctua: qualità e silenziosità

Per la prima volta, Noctua ha svelato un prototipo AIO con radiatore da 360 mm, basato sulla piattaforma Asetek EMMA (Gen 8) V2. Include ventole NF-A12x25 G2 con offset di velocità per evitare risonanze, un sistema di montaggio SecuFirm2+™ compatibile con socket attuali e futuri, e una copertura pompa a più strati per ridurre vibrazioni e rumore. In aggiunta, una ventola opzionale da 80 mm può essere posizionata sopra la pompa tramite magneti, raffreddando VRM, RAM o SSD grazie all’effetto Coandă. Il lancio è previsto in formati da 420, 360 e 240 mm nel Q1 2026.

ASUS RTX 5080 Noctua Edition: tre ventole, prestazioni al top

La tanto attesa ASUS GeForce RTX 5080 Noctua Edition integra tre ventole NF-A12x25 G2 su un dissipatore personalizzato con camera di vapore e 11 heatpipe (7 da 8 mm e 4 da 6 mm). Basata sul PCB TUF Gaming, offre prestazioni acustiche migliori rispetto alle versioni TUF e ROG Astral. Occupa 4 slot, misura 385 x 151 mm e pesa 2,6 kg. Uscita prevista: Q3 2025.

PSU Seasonic PRIME PX HPD Noctua Edition: silenzio compatto

Dopo il successo del primo alimentatore silenzioso, Noctua e Seasonic svilupperanno i nuovi modelli PRIME PX HPD da 850W, 1000W e 1200W, con efficienza Platinum (92%) e solo 125 mm di profondità. Dotati di ventola NF-A12x25 G2, funzionamento semi-passivo, standard ATX 3.1 e PCIe 5.1, connettori 12V-2×6 e cablaggio modulare nei colori Noctua. In arrivo nel Q2 2026.

Pulsar Feinman Noctua Edition: il mouse con la ventola

In collaborazione con Pulsar, Noctua ha mostrato il mouse Feinman FO1 Noctua Edition, con guscio in lega di magnesio, sensore XS-1 da 32.000 DPI e polling rate a 8 KHz. Include una ventola NF-A4x10 5V PWM per raffreddare il palmo della mano durante le sessioni di gioco intense. Uscita stimata: novembre 2025.

Antec Flux Pro Noctua Edition: case silenzioso ad alte prestazioni

Basato sul pluripremiato chassis Antec Flux Pro, integra 4 ventole NF-A14x25 G2, 2 NF-A12x25 G2 e hub NA-FH1 per la gestione sincrona. Le ventole adiacenti sono ottimizzate con velocità differenziate per evitare risonanze. Pensato per build silenziose ad alte prestazioni. Disponibile entro fine Q4 2025.

NH-D15 G2 e ventole G2 completamente nere

Presentate anche le versioni all-black del NH-D15 G2 e delle NF-A14x25 G2, previste per settembre 2025. Il rivestimento nero ad alta conducibilità garantisce prestazioni identiche a quelle della versione standard. Saranno disponibili solo nella versione Standard (convessità media), non in quelle HBC o LBC.

Noctua HOME: anche sulla scrivania

La linea Noctua HOME si espande con un ventilatore da scrivania da 140 mm, abbinato all’amplificatore di flusso NV-AA1-14 e al supporto NV-FM1 in acciaio con magneti integrati. Alimentato via USB, include cavo di estensione da 2 metri, griglia di sicurezza e nuovo controller USB con pulsanti fisici e interfaccia seriale Virtual COM Port compatibile con Windows, macOS e Linux. Il controller sarà venduto anche separatamente.

Premi e riconoscimenti

Molti dei prodotti presentati hanno ricevuto riconoscimenti al Computex 2025:

ASUS RTX 5080 Noctua Edition : Best of Computex 2025 da TechPowerUp

Prototipo AIO CPU cooler : Avrona’s Choice ed eTeknix Best of Computex 2025

PSU Seasonic PX HPD : Best of Computex 2025 da Geekpedia.pl

NF-A12x25 G2: Best of Computex 2025 da TechTesters

Inoltre, la serie NF-A14x25 G2 è stata nominata miglior serie di ventole e il NH-D15 G2 miglior dissipatore ad aria del 2025 dalla European Hardware Association.

Comunicato stampa inviato da Noctua