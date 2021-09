CORSAIR ha annunciato le nuove versioni dell’iconica linea M65 di mouse gaming ad altre prestazioni: M65 RGB ULTRA e, per la prima volta, M65 RGB ULTRA WIRELESS. La distintiva forma con struttura in alluminio, apprezzata dagli appassionati da oltre un decennio, si aggiorna nuovamente integrando le tecnologie gaming più all’avanguardia, per consentirti di affrontare ogni sfida al massimo livello.

Con il loro design inconfondibile, l’M65 RGB ULTRA e l’M65 RGB ULTRA WIRELESS racchiudono al loro interno tutti gli ultimi sviluppi tecnologici CORSAIR. Il sensore ottico CORSAIR MARKSMAN da 26.000 DPI offre una precisione incredibile, personalizzabile con intervalli di un singolo DPI. Inoltre, i pulsanti primari con tecnologia CORSAIR QUICKSTRIKE, sono progettati con un sistema di carico a molla che va a ridurre a zero la distanza tra gli switch OMRON ed i pulsanti stessi, consentendo una reattività di esecuzione immediata. Gli input vengono quindi inviati al tuo PC sfruttando la tecnologia di hyper-processing a 8.000 Hz CORSAIR AXON presente nel modello M65 RGB ULTRA, oppure sfruttando la tecnologia SLIPSTREAM WIRELESS a 2.000 Hz presente nella versione M65 RGB ULTRA WIRELESS. Il risultato è un mouse in grado di rilevare ed inviare movimenti e azioni in modo incredibilmente rapido, sia nella sua versione cablata che in quella wireless.

Entrambi i modelli sono ben riconoscibili dai veterani del PC gaming grazie al loro iconico design in alluminio di alta qualità ed alla forma distintiva, creata per ottimizzare le impugnature claw o finger. Inoltre, il versatile sistema regolabile di gestione dei pesi ti offre il vantaggio di poter adeguare con precisione il peso ottimale entro un intervallo di 18 grammi, per un’esperienza di gioco caratterizzata dal massimo comfort.

Per la prima volta, rispondendo alle richieste del pubblico, il modello M65 è disponibile anche nella variante wireless. Con la tecnologia di connessione SLIPSTREAM WIRELESS o Bluetooth con latenza inferiore a 1 ms, l’M65 RGB ULTRA WIRELESS vanta fino a 18 metri di portata e con la batteria ricaricabile che ti garantisce fino a 120 ore di autonomia, potrai giocare letteralmente per giorni interi senza doverlo ricaricare.

L’M65 RGB ULTRA e l’M65 RGB ULTRA WIRELESS integrano entrambi la tecnologia Sensor Fusion, un’ulteriore esclusiva dei mouse CORSAIR. Il giroscopio-accelerometro a sei assi integrato rileva istantaneamente il momento in cui sollevi il mouse, permettendoti di ridurre al minimo la distanza di sollevamento: in questo modo non subirai mai spostamenti accidentali casuali quando riposizioni il mouse nel bel mezzo di una battaglia. Inoltre, puoi programmare il giroscopio con il software CORSAIR iCUE per definire i comandi gestuali di inclinazione e mappare comandi in-game, come ricaricare o cambiare un’arma, sfruttando movimenti rapidi e semplici del mouse.

Il design senza tempo che ha fatto innamorare migliaia di appassionati si fonde con la tecnologia più efficiente per tenere testa alle più impegnative sfide odierne: l’M65 RGB ULTRA e l’M65 RGB ULTRA WIRELESS sono ultra veloci e ultra precisi, proprio perché ogni tuo clic può fare la differenza.

I mouse gaming CORSAIR M65 RGB ULTRA e M65 RGB ULTRA WIRELESS sono disponibili immediatamente nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo.

Comunicato Stampa