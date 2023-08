Corsair ha presentato oggi la Platform:6, una scrivania modulare estremamente versatile dedicata a gamer, content creator e professionisti. Forte di un’esperienza decennale nella creazione di attrezzature ad alte prestazioni per scrivanie e sistemi di streaming utilizzati ogni giorno dai propri clienti, Corsair e la consociata Elgato vantano un posizionamento unico che consente di comprendere e offrire gli strumenti ideali per un ambiente gaming o di lavoro. Grazie alla combinazione di materiali di alta gamma, personalizzazione elevata e numerose funzionalità estremamente utili come la possibilità di regolazione in altezza e di gestione dei cavi in base alle proprie esigenze, Platform:6 si pone come nuovo metro di paragone per le scrivanie espandibili per computer, offrendo una soluzione espandibile e ricca di vantaggi.

Platform:6 supporta i numerosi e diversi stili di vita odierni, spaziando da un utilizzo pensato per i videogiocatori e content creator ad una soluzione ideale per i professionisti del lavoro da remoto che necessitano di uno spazio ben organizzato a casa propria. Una generosa superficie di circa 180 centimetri, che può essere ulteriormente ampliata, offre tutto lo spazio necessario per posizionare PC di alta gamma, sistemi completi dedicati allo streaming ed una vasta serie di accessori. Grazie alle molteplici configurazioni che offrono un’ampia gamma di funzionalità come l’altezza regolabile motorizzata, la scelta del materiale per la superficie del piano di appoggio ed un sistema espandibile su binari, i clienti avranno la possibilità di progettare la loro postazione Platform:6 ideale usando l’apposito configuratore online di Corsair, così da adattarla alle proprie necessità e agli spazi disponibili. In alternativa, tutti gli appassionati potranno scegliere direttamente tra una serie di opzioni predefinite appositamente progettate.

La sua particolare progettazione modulare strizza l’occhio alle possibilità di espanderla in futuro. Ogni Platform:6 integra un sistema modulare su binari che sfrutta una traversa standard universale con canale a T realizzata in alluminio, guide laterali ed un binario montato superiormente, garantendo quindi la compatibilità con centinaia di attacchi e accessori di terze parti. Inoltre, Corsair ha fatto ricorso all’immensa creatività dei suoi tanti clienti fornendo loro la possibilità di organizzare a piacimento i propri accessori stampati in 3D, permettendo quindi una personalizzazione senza precedenti.

Chi opta per l’altezza regolabile può approfittare della variante di Platform: 6 dotata di doppio motore elettrico per spostare in modo rapido e silenzioso il piano della scrivania nella posizione desiderata utilizzando un controller LCD dotato di regolazione tramite pulsanti e impostazioni predefinite di memoria. La superficie è disponibile a scelta nelle varianti rubberwood ecologico con colorazione noce scuro oppure nella variante nera in laminato.

La scrivania vanta una ricchissima serie di funzionalità standard che migliorano la qualità della vita. I due bracci porta-monitor inclusi in dotazione sono già preconfigurati per un sistema a doppio monitor, mentre un generoso supporto Corsair RapidRoute consente di nascondere efficacemente i cavi alla vista sfruttando uno spazio capace di ospitare persino le multiprese. Ulteriori possibilità di gestione dei cavi e stoccaggio di piccoli oggetti sono garantite da uno scomparto interno dotato di porte di ricarica USB Type-A e Type-C, così da creare uno spazio ordinato che accoglie perfino i sistemi più complessi dedicati al lavoro professionale oppure al gaming, il tutto offrendo una postazione unica con uno stile invidiabile.

La capacità di espansione rappresenta il concetto chiave che ha ispirato lo sviluppo di Platform:6, con un’ampia gamma di componenti aggiuntivi che permettono di sfruttare un enorme potenziale per la creazione della propria scrivania ideale. Se la superficie di oltre 180 centimetri non fosse sufficiente, è possibile installare estensioni laterali su ciascun lato della scrivania per ottenere uno spazio extra di 30 cm x 70 cm, con pannelli forati disponibili come optional. Il pannello forato Elgato Multi Frame montato superiormente, uno dei componenti esclusivi di Platform:6, offre uno spazio aggiuntivo per organizzare e fissare accessori e dispositivi ed include adattatori per i prodotti Elgato Multi-Mount e Flex Arm, per il montaggio di Key Light, telecamere o microfoni direttamente al sistema di binari.

La Platform:6 potrà essere acquistata sullo store online di Corsair e tramite la rete mondiale di rivenditori e distributori autorizzati Corsair a partire dal 4° trimestre del 2023. Platform:6 dispone di una garanzia di cinque anni ed è supportata dalla rete di assistenza clienti e supporto tecnico di Corsair, presente a livello internazionale.

Comunicato stampa.