CORSAIR immette sul mercato il nuovo mouse gaming ultra-leggero KATAR PRO XT. Con un peso di appena 73 g e dotato di un cavo paracord che ne riduce la resistenza di trascinamento, il KATAR PRO XT fornisce prestazioni estremamente professionali ed è l’ideale per il gameplay frenetico ed il ritmo serrato dei giochi FPS e MOBA. KATAR PRO XT è anche il primo mouse CORSAIR ad utilizzare i nuovi pulsanti CORSAIR QUICKSTRIKE, dotati di un sistema di attivazione che ne riduce al minimo la corsa. La forma compatta e simmetrica rende la new entry di CORSAIR ideale per le impugnature claw e finger. Oltre ai tasti QUICKSTRIKE, il mouse KATAR PRO XT utilizza ulteriori tecnologie in grado di garantire le indispensabili prestazioni elevate richieste dai giocatori più esigenti, tra cui un sensore ottico da 18.000 DPI per un tracciamento preciso e accurato ed i resistenti switch OMRON, garantiti per 50 milioni di battute.

È dotato di sei pulsanti, tutti programmabili tramite il software CORSAIR iCUE per creare macro che consentono di risparmiare tempo, azioni personalizzate, rimappature e molto altro. Grazie ad iCUE è inoltre possibile regolare la sensibilità con intervalli da un DPI e salvare fino a tre set di impostazioni DPI, per passare comodamente dal gaming ad altre attività.

Insieme al KATAR PRO XT, CORSAIR presenta il pad gaming in tessuto iCUE MM700 RGB formato esteso, con illuminazione RGB a tre zone regolabili e personalizzabili a 360°con una superficie di 930 mm x 400 mm (36,6” x 15,8”) in grado di alloggiare mouse, tastiera e molto altro. È incluso un hub USB a due porte utile per collegare comodamente le tue periferiche, come mouse o cuffie. Sia il KATAR PRO XT che l’iCUE MM700 RGB sono già disponibili nel negozio online CORSAIR e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo rispettivamente al prezzo di € 39,99 e € 79. Entrambi i prodotti sono coperti da una garanzia a vita limitata e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR.