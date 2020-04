Crash Bandicoot sembra essere approdato sul Play Store. Senza alcun annuncio da parte di fonti ufficiali, l’adattamento per smartphone del celebre franchise in mano ad Activision è scaricabile su Android direttamente dal Play Store straniero. Infatti, il gioco, non risulta al momento disponibile sul territorio italiano ma probabilmente è solo questione di tempo, anche per la versione iOS.

Non stiamo parlando di un progetto amatoriale; Crash Bandicoot Mobile viene distribuito da King, la software house conosciuta principalmente per Farm Heroes Saga, Bubble Witch 2 Saga e Candy Crush Saga insieme alla sua variante Candy Crush Soda Saga, i quali vantano decine di milioni di download esclusivamente sullo store di Google.

A seguire, possiamo notare un videogameplay del gioco, un endless runner dove il personaggio corre da sé all’infinito, con il giocatore chiamato a fargli schivare ostacoli ed eventualmente raccogliere oggetti. All’interno del gioco, il celebre antagonista ha infestato il mondo con i suoi scagnozzi mutageni, nel tentativo di schiavizzare tutti e sottoporli al suo giogo. Coco e Crash dovranno quindi cacciarli sonoramente da dove sono arrivati e potranno saltare, scivolare e ruotare su se stessi, per farlo.

Disponibili anche i personaggi Brio e Dingodile, e alcuni scenari molto noti ai fan del franchise come le Rovine o i Turtle Woods. Potrete inoltre ampliare le base di Coco, con i vostri progressi, sbloccando un arsenale di armi come bombe e pistole a raggi.