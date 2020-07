La versione PC di Death Stranding supporterà la tecnologia DLSS 2.0 di NVIDIA, permettendo al gioco di avere un significativo miglioramento nelle prestazioni, consentendo 100+ FPS a 1440p o 60+ FPS a 4K su tutte le soluzioni GeForce RTX.

In merito a tale annuncio, Akio Sakamoto, CTO KOJIMA PRODUCTIONS, commenta:

“Death Stranding ha già la reputazione di essere visivamente spettacolare ma, grazie alla DLSS 2.0 di NVIDIA, il debutto sul PC sarà qualcosa di veramente speciale. Le performance che la tecnologia DLSS 2.0 di NVIDIA offre in DEATH STRANDING permettono ai giocatori di sbloccare il vasto potenziale grafico della piattaforma PC, attraverso l’aumento delle impostazioni grafiche e della risoluzione, permettendoci così di realizzare la visione che avevamo in mente per il gioco”.

Il titolo di Kojima utilizza il Decima Engine di Guerrilla Games, che diventa il motore di gioco più recente da cui è possibile trarre vantaggi di performance dalla tecnologia DLSS 2.0 di NVIDIA.

Per NVIDIA, questi riconoscimenti dimostrano quanta fiducia gli sviluppatori di giochi ripongano nella nostra tecnologia.