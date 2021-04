CORSAIR, azienda leader nella produzione di computer e accessori di alto livello per gamer, content creator ed appassionati di PC, oggi ha presentato le configurazioni aggiornate di CORSAIR ONE a200 e CORSAIR ONE i200, i fiori all’occhiello della sua linea di PC gaming compatti. Entrambi i prodotti garantiscono prestazioni eccezionali sfruttando alcuni dei modelli di CPU più recenti, cioè un AMD Ryzen 9 5900 X e un Intel Core i9-11900K, e l’incredibile potenza e rapidità della scheda grafica NVIDIA GeFORCE RTX 3080. Come sempre, ogni computer CORSAIR ONE è assemblato utilizzando la gamma completa dei pluripremiati componenti CORSAIR, valorizzando il fattore di forma esclusivo ed incredibilmente compatto.

CORSAIR ONE a200 è dotato di una CPU Ryzen 9 5900X a 12 core e 24 thread, mentre CORSAIR ONE i200 si basa sulla nuova CPU Intel Core i9-11900K di 11a generazione. Indipendentemente dal fatto che tu scelga il modello con AMD o Intel, qualsiasi modello CORSAIR ONE è in grado di elaborare richieste complesse, sostenere sessioni gaming intense ed applicazioni pesanti con facilità. L’incredibile esperienza di gioco in 3D e le attività di creazione di contenuti sono gestite dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 3080 con architettura Ampere e tecnologia NVIDIA DLSS 2.0 AI, che garantisce una grafica incredibilmente realistica ed un frame rate estremamente fluido anche quando giochi alla massima risoluzione, ossia in 4K.

Sia CORSAIR ONE a200 che il modello CORSAIR ONE i200 mettono in risalto l’inconfondibile fattore di forma compatto caratteristico della famiglia CORSAIR ONE, in grado comunque di garantire tutta la potenza dei computer desktop tradizionali grazie al sistema brevettato di raffreddamento a liquido a convezione assistita. Oltre ad integrare una porta USB Type-C di ultima generazione sul pannello anteriore I/O, CORSAIR ONE a200 e CORSAIR ONE i200 sono realizzati con la gamma completa dei componenti CORSAIR top di gamma, come la memoria DDR4 VENGEANCE LPX da 32 GB, l’alimentatore SFX SF750 80 PLUS Platinum, l’SSD NVMe M.2 PCIe 4.0 da 1 TB e l’HDD da 2 TB.

Grazie alle configurazioni aggiornate con i componenti hardware AMD e Intel più recenti, i nuovi CORSAIR ONE a200 e CORSAIR ONE i200 alzano ancora una volta il livello dei PC compatti dedicati al gaming e allo streaming.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare immediatamente CORSAIR ONE a200 e CORSAIR ONE i200 sullo store online di CORSAIR nel Nord America, nel Regno Unito e in Europa. Presto saranno disponibili anche in altre aree geografiche. Per le informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

CORSAIR ONE a200 e CORSAIR ONE PRO i200 sono coperti da una garanzia di due anni e sono supportati dall’assistenza clienti e dalla rete di tecnici CORSAIR a livello globale.

Per i prezzi aggiornati di CORSAIR ONE a200 e CORSAIR ONE i200, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

Pagine Web

Per ulteriori informazioni sui CORSAIR ONE a200, visitate http://corsair.com/one-a200, mentre per info sui CORSAIR ONE i200, visitate http://corsair.com/one-i200.

Comunicato Stampa