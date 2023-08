Electronic Arts ha presentato EA SPORTS FC 24, il primo titolo del nuovo marchio EA SPORTS FC, in uscita in tutto il mondo il 29 settembre 2023. Durante l’evento globale ad Amsterdam, è stato svelato il protagonista della copertina del nuovo gioco, ovvero l’attaccante del Manchester City Erling Haaland, che è apparso a sorpresa insieme ad altre superstar del Gioco Più Bello del Mondo, tra cui Didier Drogba, Luis Figo, Laura Georges, Alex Scott e molti altri. Fra le novità annunciate durante l’evento vi sono le nuove tre tecnologie all’avanguardia, che utilizzano i dati delle partite reali per offrire una esperienza di gioco realistica, e la presenza di calciatori uomini e donne sullo stesso campo di gioco per la prima volta assoluta nella modalità Ultimate Team.

Electronic Arts ha presentato il trailer del gameplay di EA SPORTS FC 24, che mostra un realismo senza precedenti grazie a HyperMotion V, il motore di gioco che utilizza dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche del calcio maschile e femminile per offrire movimenti e animazioni calcistiche fedeli alla realtà.

“EA SPORTS ha definito il calcio interattivo per 30 anni, e ora stiamo avvicinando i fan allo sport che amano attraverso EA SPORTS FC”, ha dichiarato Cam Weber, President of EA SPORTS. “Questo è il prossimo grande capitolo della nostra missione di creare il futuro del calcio insieme ai fan di tutto il mondo, e inizia con FC 24, che offre un’incredibile autenticità combinata con un enorme salto in avanti nell’innovazione del gameplay. Benvenuti nel Club”.

“Questo è un momento storico”, ha detto David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FC. “EA SPORTS FC è il club calcistico più grande al mondo, con una comunità di fan che conta già oltre 150 milioni di persone. Attraverso un prodotto e servizi incredibili, partnership globali e investimenti nel calcio a livello comunitario, FC 24 segna l’inizio della nostra ambizione di far crescere l’amore per il calcio attraverso la nostra piattaforma. Ci sono ancora molte cose in programma”.

EA SPORTS FC 24 sarà disponibile dal 29 settembre 2023, con accesso anticipato tramite l’Ultimate Edition disponibile dal 22 settembre 2023. I preordini del gioco sono ora disponibili e verrà rilasciato su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. I fan che preordineranno l’Ultimate Edition entro il 22 agosto riceveranno numerosi vantaggi, tra cui un oggetto unico e non negoziabile di un Eroe Ultimate Team UEFA Champions League a novembre.

EA SPORTS FC 24 offrirà un realismo senza precedenti in ogni partita grazie a:

· HyperMotionV che rappresenta il più grande passo in avanti in termini di realismo finora, traducendo il ritmo e la fluidità del calcio del mondo reale nel Gioco Più Bello del Mondo, utilizzando dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite professionistiche di calcio maschile e femminile, permettendoci di riflettere i movimenti del mondo reale nel gioco come mai prima d’ora.

· Stili di gioco ottimizzati da Opta danno una dimensione agli atleti, andando oltre le valutazioni complessive per dar vita alle abilità in campo che rendono i giocatori speciali. Ogni stile di gioco conferisce ai giocatori capacità uniche che si vedono e si sentono, rendendo il loro modo di giocare più autentico.

· Un motore Frostbite migliorato offre il Gioco Più Bello del Mondo con dettagli realistici, portando un nuovo livello di immersione attraverso modelli dei giocatori ridisegnati, animazioni più fluide e caratteristiche visibilmente uniche che rendono ogni giocatore speciale. Le divise ora si muovono come materiali del mondo reale, reagendo alla corsa dei giocatori, spostandosi al cambiare di direzione e seguendo ogni movimento mentre giocano.

Comunicato stampa