Se ci avete seguiti nelle ultime settimane, saprete benissimo della nostra collaborazione con Sabrent, marchio californiano di SSD interni ed esterni, grazie alla quale vi abbiamo presentato le recensioni di un bel po’ di SSD NVMe ad alta capacità.

Seguendo le offerte degli Amazon Prime Day (che vi ricordiamo durare fino alla mezzanotte del 14 Ottobre), abbiamo notato grandi offerte proprio su questi veloci e capienti SSD, e ve li segnaliamo in questo articolo:

Cominciamo con il Sabrent Rocket TLC 3.0 nel taglio da 1 TB, a soli 112,42€ invece dei soliti 149.99€, che potete acquistare QUI in un’offerta a tempo esclusiva per i clienti Amazon Prime. Non è finita, però!

Nella nostra recensione del Rocket da 2 TB (che potete leggere qui), abbiamo evidenziato le elevatissime performance del drive e il tanto spazio a disposizione, e oggi potete averlo a soli 239,89€ (ecco il LINK per acquistarlo) invece dei soliti 299.89€, uno sconto pari al 20% sempre a tempo limitato per i clienti Amazon Prime che vi permetterà di acquistarlo ad un prezzo inferiore a quello del Rocket Q, modello basato sulle meno performanti NAND QLC a 4 layers.

Proprio riguardo al Rocket Q, anche il modello entry level della lineup di Sabrent vede uno sconto, con il taglio da 1 TB al momento disponibile con uno sconto del 20% al check-out, portando il costo da 129.99€ a soli 103.99€!!! E badate bene, quest’offerta è disponibile per tutti i clienti Amazon, non solo quelli Prime! Per acquistarlo, potete cliccare QUI!

Infine, troverete il Sabrent Rocket 4.0 da 1 TB con dissipatore ad alte prestazioni ad un prezzo davvero vantaggioso, ovvero 164.99€: uno sconto di ben 55€ sul drive da 1 TB più veloce in questa fascia di prezzo. Anche stavolta, l’offerta è limitata ai soli clienti Amazon Prime, ma vi ricordiamo che qualora non lo foste è possibile iscriversi ad una prova gratuita di 30 giorni senza l’obbligo di pagare l’iscrizione tramite questo LINK.

Per acquistare l’SSD, potete seguire questo LINK che vi porterà direttamente alla pagina del prodotto.

Vi ricordiamo che i link che rimandano ad Amazon ci faranno guadagnare una piccola commissione su ogni vostro acquisto e per voi sarà completamente GRATIS, quindi se volete supportare ReHWolution senza alcuno sforzo vi basterà seguire uno dei nostri collegamenti con referral ad Amazon.