È disponibile in pre-ordine la nuova tastiera gaming meccanica Everest interamente personalizzabile e innovativa. Realizzata e offerta dalla Mountain, è possibile pre-ordinare la tastiera Everest a partire da 95€ accedendo qui. La tastiera Everest è disponibile come versione Core in formato TKL e come versione MAX dotata di tastierino numerico separabile e media dock.

La filosofia di design della Mountain si basa su quattro pilastri fondamentali: Innovazione, Prestazioni, Estetica e Modularità. La tastiera Everest include straordinarie caratteristiche, progettate da zero e oggetto di brevetto in fase di registrazione, fra cui, ad esempio, i tasti con display integrato assegnabili a qualsiasi gioco o applicazione per realizzare infinite personalizzazioni e velocizzare il lancio, il media dock modulare con display a quadrante circolare per assicurare capacità impensabili di controllo e monitoraggio del proprio sistema, il tastierino numerico separabile con attacco magnetico e la base magnetica dotata di sistema di regolazione dell’altezza su più livelli per offrire la massima facilità d’uso. Il corpo in alluminio anodizzato a doppio strato costituisce una struttura di classe ‘premium’ arricchita da eleganti finiture fresate a controllo numerico per offrire una maggiore estetica.

Ogni tastiera Everest è pronta per essere personalizzata in base al proprio stile e comfort. I tasti Cherry MX hot-swap assicurano la massima reattività con qualsiasi gioco, l’illuminazione RGB offre una tavolozza di 16,7 milioni di colori fra cui scegliere, mentre un confortevolissimo poggia-polso magnetico rende la tastiera perfetta per affrontare le sessioni di gioco prolungate. È disponibile inoltre un hub USB 3.2 Gen 1 che fornisce una porta USB aggiuntiva, per limitare la quantità di inutili cavi e prolunghe presenti nella vostra configurazione, nonché una funzione N-Key Rollover per permettere alla tastiera Everest di gestire qualunque genere di input ricevuto. Con il software Base Camp™ di facile uso, sviluppato internamente, disponibile per l’impostazione delle macro, è possibile rispondere in tempo reale anche nel mezzo delle fasi di gioco.

“Fin dal primo momento, la nostra filosofia di base è stata ‘rifiutare ogni compromesso’,” ha affermato Tobias Brinkmann, amministratore delegato di Mountain. “Abbiamo voluto realizzare una tastiera interamente personalizzabile, priva di compromessi in merito alla qualità costruttiva richiesta e in grado di offrire il livello di personalizzazione notoriamente tanto desiderato dai gamer più accaniti. Nella sua vera essenza, il modello Everest è la tastiera che noi stessi”desidereremmo avere”.

Nella produzione della tastiera Everest, la riduzione dell’impatto ambientale è stato uno dei principali motivi di attenzione per la Mountain. La tastiera Everest e i suoi componenti modulari sono costruiti per durare a lungo. Anche se l’imballaggio in plastica sarà ridotto al minimo, tutte le parti in plastica utilizzate saranno riciclabili e l’imballaggio stesso è studiato per essere riutilizzato. La Mountain ha inoltre stabilito una partnership con Plastic Bank. Con Mountain e Plastic Bank, acquistando un nostro prodotto, sosterrete la raccolta di 25000 kg di plastica dall’ambiente nel 2020.

La tastiera Everest sarà distribuita in due versioni: Everest Core ed Everest Max, disponibili su Kickstarter a partire da 95€ ($90 / £85 – a seconda del tasso di cambio).