InWin rende disponibili sul mercato nuove soluzioni per la dissipazione delle CPU di tipo All-In-One. Si tratta dell’SR24 e SR36, soluzioni a liquido progettati per gli appassionati di PC in cerca alte alte prestazioni e affidabilità alta.

Le nuove soluzioni montano una nuova pompa a “doppia turbina” in cui entrambe le turbine funzionano simultaneamente per applicare una pressione del liquido parallela alla piastra fredda in rame. Questo design riduce significativamente il delta di temperatura per mantenere la CPU il più fredda possibile.

Il waterblock è caratterizzato da un logo a LED bianco che “respira” in normali condizioni operative; in caso di corrente elettrica insolita o un calore eccessivo, i LED lampeggeranno in rosso e blu per avvisare l’utente.

SR24 e SR36 rappresentano rispettivamente dimensioni del radiatore da 240 mm e 360 mm, dotati di una serie di alette micro-channel che offrono una superficie incredibilmente ampia per un raffreddamento eccezionale. La pompa e il radiatore sono dotati di tubi di gomma “a perdita zero” progettati per resistere al costante movimento dell’acqua. I tubi sono in nylon intrecciato a maniche strette, progettati per offrire una protezione aggiuntiva e un aspetto eccezionale.

Le ventole in bundle sono le InWin AJF120 e sono specificamente progettate per fornire un’elevata pressione statica per il miglior equilibrio tra alte prestazioni e riduzione del rumore. Le ventole AJF120 per chassis si collegano direttamente alla pompa, che sincronizza e controlla la loro velocità tramite PWM a 4 pin che si collega all’intestazione della ventola della CPU. Per motivi di sicurezza, un connettore di alimentazione SATA fornisce tutta l’energia necessaria per tutte le ventole e la pompa. Le ventole AJF120 sono dotate di pale smerigliate e possiedono LED ARGB nell’hub centrale che possono essere sincronizzati con un software della scheda madre ARGB. In alternativa, il colore può essere regolato direttamente dal controller con un clic fornito se la scheda madre dell’utente non ha il connettore ARGB.

Per maggiori informazioni sulla nuova serie SR di InWin, si prega di visitare: https://www.in-win.com/en/cooling/sr36/