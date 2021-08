Un’attenzione continua a soddisfare le esigenze dei consumatori, combinata con una vasta esperienza tecnica, ha portato al lancio della prima serie di cuffie gaming nel portafoglio Philips Gaming. Disponibili in due diversi modelli: Philips TAGH301BL e Philips TAGH401BL grazie al leggero design over-ear, l’archetto regolabile e i morbidi cuscinetti assicurano una vestibilità ottimale e un comfort anche con l’utilizzo prolungato.

“Siamo felici di annunciare le nostre prime periferiche di gioco”, commenta César Acosta, Product Manager di MMD per la regione UE. “Crediamo davvero che ci sia un giocatore nella maggior parte di noi e vogliamo fornire a ciascuno dei nostri clienti delle cuffie che possano potenziare qualsiasi sessione di gioco proprio come fanno già i nostri monitor, con qualità e comfort”.

Philips TAGH301BL: suono emozionante e comfort in un packaging leggero

Il Philips TAGH301BL è un auricolare cablato essenziale, caratterizzato da una costruzione unica dell’archetto che fornisce una vestibilità personalizzata e confortevole. Oltre alla regolazione dell’altezza, offre un comfort prolungato grazie ai suoi morbidi cuscinetti interni e ai suoi padiglioni in PU pensati per garantire una sensazione di freschezza. Con un peso di soli 211 grammi, sono piacevolmente leggeri!

Per rendere l’utilizzo facile e pratico, le cuffie sono dotate di un cavo di 1,8 metri con un connettore universale da 3,5 mm. Il telecomando multifunzione facilmente accessibile (con interruttore muto) e la chiarezza del suono del microfono soddisfano le esigenze dei giocatori e dei professionisti, offrendo loro sessioni di conversazioni efficaci e confortevole.

Il driver dell’altoparlante al neodimio da 40 mm offre un audio senza distorsioni udibili, assicurando un suono chiaro e bassi ricchi e potenti. Il design chiuso offre un ottimo isolamento acustico per godere di ogni dettaglio; l’isolamento acustico è un must-have se si sta giocando in un ambiente rumoroso, al fine di concentrarsi completamente su ciò che si sta facendo nonostante le distrazioni.

Philips TAGH401BL: il coinvolgente audio 3D incontra il comfort e la funzionalità

Le cuffie Philips TAGH401BL sono un passo avanti per i giocatori. La tecnologia audio professionale e ben riconosciuta Dirac HD/3D fornisce un notevole aggiornamento della qualità del suono con un accurato posizionamento spaziale per un’esperienza audio naturale e trasparente. Questa caratteristica è disponibile per gli utenti da PC Windows, che possono gestire la tecnologia 3D e HD direttamente dai controlli in linea dopo l’installazione. Questi altoparlanti bilanciati con precisione possono aiutare in numerosi giochi, per garantire che non sarete mai presi di sorpresa da un avversario.

“Le soluzioni Dirac forniscono nuovi dettagli all’esperienza di gioco; i suoni che prima si perdevano sono ora presenti e accuratamente collocati attorno al giocatore come se fossero reali”, ha dichiarato Lars Isaksson, Dirac VP of Headphone & Streaming Audio. “Collaborando allo sviluppo delle cuffie gaming Philips, stiamo offrendo ai loro clienti il realismo e l’immersione che fa la differenza tra un’esperienza di gioco ordinaria e una straordinaria. Non vediamo l’ora di continuare la nostra collaborazione con MMD per superare i confini dell’audio da gioco”.

Con un peso di soli 250 grammi, sono dotate di un archetto regolabile per garantire una vestibilità ottimale e un comfort prolungato grazie alla regolazione dell’altezza, ai morbidi cuscinetti e ai padiglioni in memory foam PU. Il design è dotato di Light FX con una luce bianca a intermittenza su ogni lato e permette anche molteplici piegature compatte.

Il cavo di 2,5 metri termina con una spina USB 2.0 per una connettività intuitiva e un trasferimento di dati ad alta velocità, e dispone di un telecomando remoto per regolare il volume degli altoparlanti e silenziare il microfono. Attraverso il controllo in linea si può facilmente regolare il suono surround scegliendo tra Stereo, 3D e HD. Non si dovrà più armeggiare per disattivare o riattivare l’audio durante le partite, ma sarete sempre pronti a comunicare con i vostri compagni di squadra. Niente più scene improvvise ad alto volume, perché sarà possibile regolare prontamente il volume.

Philips TAGH301BL e Philips TAGH401BL saranno disponibili da Agosto 2021 al prezzo consigliato al pubblico di €37,90 e €59,90 rispettivamente.

Comunicato stampa