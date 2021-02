Microsoft ha appena annunciato il nuovo Xbox Wireless Headset, l’ultima new entry della famiglia di accessori firmati Xbox, in grado di offrire ottime prestazioni audio per giocare e parlare con i propri amici.

Realizzata utilizzando la medesima tecnologia wireless dei controller Xbox, le Xbox Wireless Headset assicurano un audio senza perdita di qualità e con una bassa latenza oltre al supporto all’audio spaziale tramite Dolby Atmos, DTS Heaphone:X e Windows Sonic. Si adattano naturalmente ai propri dispositivi di gioco, come Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10 e mobile.