Dal 5 al 20 Settembre 2020, questa promozione permetterà di acquistare numerosi laptop a condizioni estremamente vantaggiose.!

Perfetti per l’apprendimento a casa, ma anche fuori casa, trattandosi di notebook sottili e leggeri, sono i laptop della serie Prestige 14 , che garantiscono anche una lunga autonomia di lavoro, un’eccezionale robustezza e, non ultimo, un look particolarmente stiloso. Grazie alla promozione destinata agli studenti, è possibile acquistare tre diversi modelli di questa serie con prezzi a partire da 1.199 euro e corredati dall’esclusivo MSI Prestige Mouse Box e dal comodo hub multi porte Type C.

Per chi desidera un laptop con un ampio display da 17,3” Full HD e ama creare contenuti, anche video, nelle pause dello studio sarà, invece, ideale l’elegante e potente P75 Creator , acquistabile con prezzi a partire da 1.649 Euro, incluso un raffinato mouse in regalo, mentre chi preferisce orientarsi su un gaming laptop con cui non solo studiare, ma anche giocare al massimo, potrà scegliere tra diversi modelli della serie GS66 Stealth o il GE66 , in promozione rispettivamente con prezzi a partire da 2.299 euro e 2.599 euro, che includono in entrambi i casi anche un anno di garanzia supplementare. Per chi dispone di un budget più limitato ma non vuole rinunciare alla qualità garantita da MSI, potrà orientarsi su un modello della serie Alpha 15, dotato di CPU AMD Ryzen 7 e display da 15,6″, in vendita al prezzo speciale di 999 euro, incluso MSI 7NM LOOTBOX in omaggio, o sul compatto e leggero GF63 Thin , in promozione a 899 Euro, compresa l’estensione di un anno della garanzia standard.

