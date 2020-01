MSI presenta l’ultimo monitor gaming eSports Optix MAG251RX con il pieno supporto a NVIDIA G-Sync, accompagnato da una frequenza di aggiornamento estremamente elevata di 240Hz e tempi di risposta rapidi di 1 ms, offrendo ai giocatori l’esperienza di gioco più fluida.

L’Optix MAG251RX offre incredibili esperienze visive attraverso il pannello IPS con HDR 400 certificato VESA. Il display, offre angoli di visualizzazione estremamente ampi e ottimizza immediatamente i colori dello schermo. I display ad alta gamma dinamica offrono una migliore precisione di colore e contrasto offrendo esperienze visive straordinarie.

Infine, la nuova funzione appena aggiunta al software di configurazione del monitor MSI – Gaming OSD App 2.0 – permette di calcolare in modo intelligente i dettagli nell’area scura dello schermo in modo che possano essere amplificati, al contrario di schiarire brutalmente l’intero schermo e causare una sovraesposizione di alcune aree, creando in tal modo immagini confortevoli e piacevoli.

Vi lasciamo con le specifiche tecniche complete: