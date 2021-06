A seguito del successo ottenuto dal lancio della scorsa settimana della GeForce RTX 3080 Ti, NVIDIA è pronta a rilasciare la GeForce RTX 3070 Ti. Il nuovissimo driver Game Ready di oggi include il supporto per entrambe le GPU e una serie di ottimizzazioni e miglioramenti che porteranno benefici a una varietà di giochi. Questo nuovo driver aggiunge il supporto per la nuova GeForce RTX 3070 Ti, disponibile per tutti a partire da oggi. La GeForce RTX 3070 Ti mette il turbo alla GeForce RTX 3070, la nostra scheda grafica NVIDIA con architettura Ampere più popolare. Questa nuova GPU Ti aumenta le prestazioni grazie a un maggiore numero di CUDA Core; inoltre, la scheda presenta la nostra memoria GDDR6X super veloce. Complessivamente, questi fattori permettono alla GeForce RTX 3070 Ti di fornire un miglioramento delle prestazioni di 1,5 volte rispetto alla precedente generazione GeForce RTX 2070 SUPER, e un miglioramento di 2 volte rispetto alla GeForce GTX 1070 Ti.

Sarà disponibile a partire da oggi, 10 giugno, ad un prezzo di 511€+IVA.

Comunicato stampa