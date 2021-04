Tutti i possessori di GPU NVIDIA GeForce RTX otterranno un miglioramento delle performance, fino al 70%, su Call of Duty: Warzone e Call of Duty: Modern Warfare grazie al supporto del DLSS di NVIDIA.

Il DLSS di NVIDIA è disponibile sin da oggi nel popolare battle royale Call of Duty: Warzone e in Call of Duty: Modern Warfare, compresa la modalità cooperativa Special Ops. Call of Duty: Warzone è il popolarissimo sparatutto free-to-play di Activision, uno dei giochi multiplayer online più popolari.

Grazie a questo nuovo aggiornamento appena rilasciato, i giocatori potranno quindi abilitare il DLSS di NVIDIA in Call of Duty: Warzone, nella modalità multiplayer di Modern Warfare e nella modalità cooperativa Spec Ops di Modern Warfare. Abilitando il DLSS nel menu delle opzioni, le prestazioni delle schede grafiche GeForce RTX aumenteranno fino al 70% a 4K. Il DLSS è già disponibile nelle modalità multiplayer, Zombies e nella campagna per giocatore singolo di Call of Duty: Black Ops Cold War.

Tra i titoli che hanno ottenuto il supporto del DLSS questo mese, vi sono:

Mortal Shell di Cold Symmetry, l’acclamato gioco di ruolo d’azione a giocatore singolo, ha ricevuto un importante aggiornamento il 15 aprile che aggiunge le ombre in ray-tracing e il DLSS di NVIDIA per i giocatori GeForce RTX. Le prestazioni aumentano fino al 130% a 4K nel gioco con il DLSS abilitato.

Naraka: Bladepoint di 24 Entertainment – l’attesissimo battle royale incentrato sullo scontro, ha aggiunto il supporto del DLSS in una versione beta chiusa che è stata lanciata di recente. Il risultato di questo test è stato un aumento delle prestazioni fino al 60% in 4K. Grazie al DLSS, tutti i giocatori in possesso di una GeForce RTX Serie 30 potranno godersi a pieno le azioni del gioco a 60 FPS+ con impostazioni massime a 4K.

Se non siete riusciti a partecipare alla beta di Naraka: Bladepoint, potrete iscrivervi per partecipare a un’altra beta che inizierà il 23 aprile – basta andare sulla pagina Steam del gioco e cliccare sul pulsante “Richiedi Accesso”.

In questo modo, i giocatori selezionati potranno accedere al test e provare il gioco con l’implementazione del DLSS di NVIDIA in prima persona.

Agli aggiornamenti che vi abbiamo appena condiviso, si aggiunge l’arrivo del DLSS per numerosi altri giochi, tra cui People Can Fly e Outriders di Square Enix, lanciato il 1° aprile insieme al DLSS di NVIDIA che aumenta il frame rate sino al 73% a 4K.

Inoltre, l’implementazione di questa tecnologia sta diventando sempre più semplice per gli sviluppatori di giochi dopo il lancio del plugin per Unreal Engine 4 che permette agli sviluppatori di aggiungere il DLSS ai loro titoli in pochissimo tempo – meno di un giorno lavorativo. Infine, la settimana scorsa anche Unity ha annunciato che il DLSS sarebbe stato aggiunto al suo motore di gioco entro la fine del 2021.