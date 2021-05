Oddworld: New ‘n’ Tasty, Oddworld: Munch’s Oddysee e Oddworld: Stranger’s Wrath: i tre titoli, celebrati dalla critica e amatissimi dai fan, tutti insieme in un unico cofanetto impreziosito da un look tutto nuovo. La Oddworld: Collection per Nintendo Switch, disponibile già nei negozi, consente ai giocatori di vivere una vera “Odd Experience”, affrontando alcuni dei più bizzarri giochi di azione e avventura mai creati.

Si inizia con New ‘n’ Tasty, un platform di azione-avventura in cui la missione è fuggire da RuptureFarms, una fabbrica di lavorazione della carne in cui il prossimo gustoso prodotto inscatolato è a base delle carni del protagonista. Ci sarà da correre per salvarti la pelle, e usare tutta la destrezza per scappare e salvare gli prigionieri.

Si prosegue con Munch’s Oddysee: questa volta i protagonisti sono due e sono gli eroi più improbabili di sempre, che dovranno addirittura salvare i loro simili dall’estinzione per mano di scienziati malvagi che li usano come porcellini d’India, o meglio Gabbits d’India, per testare i prodotti.

A completare la collezione c’è Stranger’s Wrath, che offre un brillante mix di esplorazione in terza persona e gameplay sparatutto in prima persona. Nei panni di Stranger, un cacciatore di taglie che cela un segreto e che deve guadagnare abbastanza Moola per potersi sottoporre a una cura per salvarsi la vita.

Famosi per il gameplay contagioso, l’umorismo e le trame avvincenti, i titoli di Oddworld affrontano con ironia le grandi sfide che oggi l’intero genere umano si trova ad affrontare.