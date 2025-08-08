Seguendo il successo delle precedenti edizioni Noctua delle schede grafiche GeForce RTX, la ASUS RTX 5080 Noctua Edition rappresenta la quinta GPU che utilizza ventole Noctua insieme ad un dissipatore progettato in congiunta dalle due aziende.
Il sistema di raffreddamento completamente rivisto per questa scheda grafica combina un’ampia vapour chamber collegata a ben sette heatpipes da 8mm e quattro heatpipes da 6 millimetri, un incremento significativo rispetto alle precedenti schede grafiche Noctua Edition, che tra le altre cose disponevano di un sistema di dissipazione a due ventole, mentre la RTX 5080 Noctua Edition porta con sé ben tre ventole NF-A12x25 G2 integrate nella shroud del dissipatore, ottenendo risultati mai visti prima.
Tutto ciò porta la scheda ad avere dimensioni letteralmente mastodontiche, con una lunghezza di ben 385 millimetri, un’altezza di 151 millimetri ed un peso di ben 2.6 kilogrammi, il tutto in un design quad-slot che lascia di stucco per dimensioni e stile.
Non sono ancora note le specifiche o il prezzo di vendita, ma basandoci su quanto visto finora, specie per il mercato europeo, vi consigliamo di tenervi forte alla sedia gaming in attesa del rilascio di queste informazioni…
