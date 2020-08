Disponibile in tagli che vanno dai classici 256 GB fino alla spropositata dimensione di 4 TB, il Sabrent Rocket ha decisamente smosso il mercato fin dalla sua introduzione, avvenuta tra il 2018 ed il 2019, grazie a prestazioni identiche alla competizione, 5 anni di garanzia e prezzi particolarmente contenuti. Andremo quindi a valutare le performance di un SSD potente, relativamente economico e che si propone come una soluzione ad alta velocità per lo storage dati e giochi.

L’utilizzo di NAND TLC, se da un lato pregiudica la capienza massima dell’SSD (che in questo caso è di 4 TB, contro gli 8 del Rocket Q con QLC), dall’altro migliora enormemente aspetti altrettanto importanti come longevità e prestazioni con workload prolungati e più intensi; per questo motivo, il costo per GB del Sabrent Rocket 3.0 è leggermente più alto, ma i benefici tratti ne valgono sicuramente la pena.

Nel nostro caso, non abbiamo notato peggioramenti prestazionali con workload più intensi, e molto probabilmente non noterete la differenza a “occhio nudo”.

Le NAND TLC, come brevemente discusso in apertura, garantiscono valori di longevità (espressa in Terabytes Written, TBW) decisamente più elevati rispetto alle NAND QLC, che oltretutto presentano prestazioni decisamente inferiori, e il model number è IA7BG64ATA , di cui non si trovano informazioni a riguardo. Il codice prodotto che inizia per IA fa pensare alla joint venture tra Intel e Micron IMFT , anche se nel datasheet viene riportato l’utilizzo esclusivo di NAND Toshiba BiCS3, BiCS4 o B27. Comunque sia, si tratta di NAND ben rodate ed estremamente performanti ed affidabili; troviamo inoltre una cache DRAM composta da 2 chip DDR3L NANYA NT5CC256M16EP-EK dalla capacità individuale di 4 Gbit (512 MB, per un totale di 1 GB) ed una velocità di 1866 MHz. Particolarità del Phison E12S, che è di fatto un Phison E12 con involucro in metallo e processo produttivo a 14/12 nm (invece di 28), è la capacità di lavorare con la metà della cache DRAM, cosa che consente di tagliare i costi senza sacrificare troppo le performance.

Così come il Sabrent Rocket Q, anche il Rocket 3.0 è ben protetto all’interno dell’astuccio metallico con inserti in spugna, cosa che si è rivelata utilissima durante la spedizione del nostro sample, che presentava ammaccature sul cartone ma non sull’astuccio interno. Il drive è single side, con 4 NAND montate nella parte superiore ed uno sticker in rame che funge da heatspreader.

Gli SSD Sabrent sono muniti di due utility per la gestione drive: il Rocket Control Panel ed il Sector Size Changer. Come lascia intendere il nome, il secondo servirà a cambiare la dimensione dei settori del drive; il primo software, invece, è il centro di controllo di tutti i parametri vitali degli SSD Sabrent, con la possibilità di monitorare la temperatura, lo stato dello S.M.A.R.T., aggiornare il firmware e verificare lo stato di salute dell’SSD. Per comodità abbiamo utilizzato gli stessi screenshot della review del Rocket Q, visto che si tratta dello stesso programma:

ATTO Disk Benchmark

Innanzitutto, utilizziamo ATTO Disk Benchmark, che dalla versione 4.00 risulta essere un ottimo software per testare le prestazioni in uno scenario più o meno realistico:

Da quando ATTO è stato aggiornato alla major release 4.00, è difficile ottenere nel software i valori dichiarati dai produttori, complice il fatto che la versione precedente era troppo teorico e poco indice delle reali prestazioni di un drive.

Con valori dichiarati di 3400 MB/s in lettura e 2700 MB/s in scrittura, riportiamo che ATTO segna valori più elevati in write (più di 2900 MB/s) e leggermente più bassi in read (3320 MB/s), con le prestazioni che già a partire da file da 64KB segnano i valori massimi. Ottimo risultato.

Crystal Disk Mark 5.5.0

Abbiamo effettuato un “downgrade” per Crystal Disk Mark, ritornando alla versione 5.5.0, più completa e meno “sintetica” rispetto alle versioni 6.0.2 e 7.0.0 più recenti, con i valori in lettura e scrittura con Queue Depth 32 sia per dati sequenziali che da 4 KB:

Anche in questo caso, l’SSD ci sorprende segnalando prestazioni maggiori in entrambe le situazioni, con 3450 MB/s in lettura e 3050 MB/s in scrittura sia con file comprimibili che non comprimibili. In 4K rileviamo più di 160K IOPS a prescindere dallo scenario d’utilizzo.

AS SSD Benchmark – Copy Benchmark – Compression Benchmark

Utilizziamo AS SSD Benchmark, che grazie ai suoi Copy Benchmark e Compression benchmark riesce a dare una panoramica prestazionale in ambito quotidiano che altri software non riescono a dare:

Il punteggio di 6683 punti, le velocità registrate di 3034 e 2777 MB/s rispettivamente in lettura e scrittura e le IOPS che superano i 700K in scrittura con file da 4 KB lasciano capire che questo SSD riesce a dare il meglio di sé in ogni situazione, anche se ad essere pignoli le prestazioni non combaciano con quanto dichiarato, almeno in lettura.

Prestazioni simili con file comprimibili e non, mentre nel benchmark di copia rileviamo valori davvero elevati, segno che l’SSD è veloce qualsiasi sia la dimensione e il tipo di file con cui lavora.

Anvil’s Storage Benchmark

Ecco invece, per concludere il ciclo di test, la suite di test Anvil’s Storage Benchmark:

Qui su Anvil, benchmark ben più severo degli altri, rileviamo 2800 MB/s sia in lettura che in scrittura, con i 170K IOPS confermati anche in questo caso con file da 4 KB. Il punteggio finale è di 15819,97, più elevato del 9% rispetto al Sabrent Rocket Q da 2 TB che, sulla carta, presenta velocità di lettura e scrittura superiori a quelle del Rocket 3.0 oggi analizzato.